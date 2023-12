La Xunta señala que el plan de saneamiento de la Ría de Arousa está ejecutado en más de un 80 %

Las obras autonómicas de saneamiento en Cambados están cogiendo “tono” y más avanzada se encuentra la ampliación de la EDAR de Tragove que sirve a este municipio y a Vilanova. La Consellería de Infraestruturas define ambas actuaciones como un “novo impulso ao saneamento da ría de Arousa” y al mismo tiempo lamenta que la “falta de autorización de Costas do Estado” no permita ejecutar otra cuestión importante: la renovación de la tubería de litoral que conecta las aguas vilanovesas con la depuradora. A este respecto también señaló que el plan local de saneamiento para esta ría, que lleva años en ejecución, tras una fase inicial de diagnóstico, “está executado por riba do 80 %”



El proyecto cambadés en marcha tiene una inversión de 1,7 millones de euros y está cofinanciado con los fondos Feder Galicia 2014-2020. El objetivo es incrementar la red separativa en el centro urbano, donde predomina la unitaria favoreciendo colapsos en el sistema y vertidos al medio sin depurar. También desmantelará la depuradora de O Facho, que es un foco contaminante. El plazo de ejecución es de 15 meses.