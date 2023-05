Xuntos estudiará “medidas” si no se prueba que había alguien de su grupo tras los perfiles falsos denunciados por el alcalde

Xuntos mostró su “repulsa a todo tipo de actos politicamente incorrectos”, “en campaña en particular”. Tras la denuncia de David Castro contra unos perfiles falsos señalando como supuesto autor alguien de Xuntos, desde este grupo indican que “tomaremos as medidas oportunas” de confirmarse tal extremo. Pero también advierten que estudiarán otras contra el PP si esas acusaciones no se prueban.

"Queremos que quede claro que ante a acusación de David Castro acerca da suposta xestión de perfiles falsos dun integrante do noso equipo, non temos constancia de tal circunstancia". Eso sí, añaden que "de ser así, tomaremos as medidas oportunas co responsable ou responsables, así como daremos as pertinentes desculpas públicas, pola parte que nos toca".

"Nin a Garda Civil ou calquera outra forza da orde nos fixo chegar ninguna denuncia a ningún dos membros de Xuntos por Ribadumia, polo que de momento non temos por que darlle máis crédito a David Castro que ós nosos compañeiros e compañeiras", valoran.

Así pues, "de non poder demostrar" lo manifestado por el equipo del regidor, si se confirma que es una "acusación gratuita", "tamén tomaremos as medidas oportunas ante tales acusacións, que son casualmente verquidas a escasos dous días dunhas elección que, polo que vemos, se lle están facendo incómodas ó candidato do Partido Popular Provincial de Pontevedra", concluyen en un comunicado.