Xuntos pide retirar otro intento del cambio urbanístico en Cabanelas y advierte de posible responsabilidad “civil e penal”

Xuntos por Ribadumia ha presentado un escrito en el Concello en el que pide que se retire del orden del día del próximo Pleno, el ordinario de mayo, un nuevo intento de aprobación del controvertido cambio urbanístico en el entorno del polígono de Cabanelas.



Se trata de la llamada modificación puntual número 5 del PXOM, que ya se había dejado sobre la mesa en tres ocasiones anteriores, tras las críticas de la oposición. La controversia, recuerda Xuntos en un comunicado, parte de un informe que “omite intencionadamente datos relevantes e manipula as infografías que conten”. Así, en el terreno hay una nave a la que la APLU abrió expediente por considerar la construcción irregular, ordenando su demolición, y en alguno de los documentos para justificar el cambio urbanístico aparece cartografía en la que no figura dicha edificación.

La oposición había conseguido anteriormente la retirada del punto, pero Xuntos advierte ahora que el gobierno local “trae a Pleno a modificación coa mesma documentación”. Xuntos “non vai a participar dun debate e unha votación que parten de informes adulterados, e moito menos vai a formar parte do trato de favor dun alcalde”, arremeten con dureza.



Además, consideran que puede haber “responsabilidade civil e penal” derivado del “voto emitido no Pleno” por cada edil, ya que entienden que “é de carácter persoal”.



Así pues, además de la retirada del orden del día, solicitan al Concello que se “subsanen os defectos e omisións existentes na solicitude de inicio” del procedimiento. Xuntos anuncia que si finalmente el punto se debate en Pleno, no estarán “nin no debate, nin na votación do mesmo”.