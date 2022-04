La corrupción tiene vida propia

estas alturas, lo mismo que en el pasado, los nuevos políticos se ven envueltos en la corrupción, no hay más que ver los depredadores que se aprovecharon de la pandemia y parece ser que el alcalde Almeida cree que no es responsable de nada y sabiendo de la estafa hace un año no denunció la estafa de las mascarillas. Cuanto más habla más se contradice dando distintas versiones de los contratos abusivos en la compra de mascarillas mientras morían miles de personas, mientras los buitres se aprovecharon .



El movimiento del 15-M fue posible gracias a la corrupción imperante. De ahí, unos cuantos avispados crearon Podemos en diciembre de 2014. En julio de 2006 se creó Ciudadanos. Y en 2013 Vox, que tardó más en despegar. Hay que tener en cuenta que Abascal de VOX y Rivera de Ciudadanos, militaron en el PP y son ramas del tronco. El abandono de votos del PP hacia Ciudadanos, y más tarde a VOX debilitaron la derecha, lo mismo le pasó a la izquierda transvasaron los votos del PSOE a Podemos. Han tenido unos sorprendentes resultados por el descontento general con los dos grandes partidos, PSOE- PP, que se dedicaron a pelearse por ganar las próximas elecciones, en vez de hacerlo por las próximas generaciones.



Estos partidos de nueva creación que venían a regenerar la democracia y la política, le dieron una gran dentellada de votos a los clásicos partidos, pero estos no tuvieron en cuenta que los votos son de fácil movilidad. No fueron capaces de hacer el cambio prometido, aunque son necesarios. De momento no se vieron envueltos en la corrupción.



Podemos en un principio no quiso pactad gobiernos con el PSOE a tiempo y les fue mal. Lo mismo le pasó a Ciudadanos. Pero el oscurantismo sigue igual y la caída de apoyos a los nuevos partidos cayeron en picado, y los grandes partidos PSOE- PP no acaban de entender que tienen que pactar los grandes temas de Estado para cumplir la Constitución que obliga a renovar en plazo instituciones clave como el Poder Judicial y el Supremo y otros, que llevan más de tres años caducados. Es tan impresentable que los partidos no se pongan de acuerdo para cumplir la Ley, como que los jueces sigan en el cargo incumpliendo las ley siendo los garantes de su cumplimiento.



Si los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para renovar en plazo los órganos clave del Estado de Derecho, que hagan una ley para que los ciudadanos podamos elegir a los jueces, como hacen en los países democráticos. La democracia no son solo elecciones cada cuatro años, es practicarla el día a día. Y los de arriba con más obligación. Los fabricantes de leyes no servirán de nada si los demás órganos de control no las hacen cumplir. Así vino el desencanto democrático.