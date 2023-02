Esto no puede estar pasando

Decía Sánchez que con Podemos en el gobierno no podría dormir tranquilo y la verdad es que lo clavó. El problema ahora es que los españoles no podemos conciliar el sueño con Sánchez al frente del gobierno y no por su ideología o por lo que representó históricamente su partido, con luces y sombras el Psoe es un partido troncal de la democracia española, el problema es otro. Sánchez ha dinamitado todos los consensos que su partido suscribió para el éxito de la transición española y con ello, dilapidó todo el crédito que los socialistas de Felipe González habían logrado en la década de los setenta. El problema es el propio Sánchez, un presidente maniatado que no es dueño de sus decisiones y que ha aceptado que Podemos haya constituido un gobierno paralelo dentro de su propio gobierno, nombra a sus ministros y le impide al presidente cesarlos y sustituirlos, en definitiva, Sánchez no manda en su propio ejecutivo. La prueba irrefutable es este desastre de ley de “sí es sí”, a la negra sombra de la cual más de 500 delincuentes sexuales han visto rebajada su pena cuando no puestos en libertad para escarnio de sus víctimas. Cada día que pasa son más sentencias revisadas y rebajadas y condenados puestos en libertad. Ahora Sánchez reconoce que esa ley tiene errores graves pero sus socios de gobierno, Podemos, Esquerra y Bildu le impiden corregir los errores cometidos, su mayoría parlamentaria se ha fracturado y el presidente, como máximo responsable de esa ley abyecta, continúa al frente de un gobierno que posibilita la vigencia de esa ley que tanto favorece a los delincuentes sexuales. No me quiero ni imaginar lo que estarían diciendo desde el Psoe, Podemos, Bildu o Esquerra si esta ley la llega a aprobar el Partido Popular, creo que los estarían lapidando en la plaza pública. Lo cierto es que ni un solo español con dos dedos de frente puede entender como una ley que permite lo que está permitiendo no se corrige con rapidez. Es verdad que el desastre ya no tiene arreglo, todos los delitos sexuales que se hayan cometido hasta el día que se reforme este bodrio legislativo, podrán ser revidadas a favor del reo si les beneficia, independientemente de que se corrija ahora. No lo entiende nadie, pero es que, para legislar hay que tener formación jurídica y saber que el código penal es un cuerpo legal que, tocando alguno de sus preceptos, es susceptible de afectar a otros artículos del mismo código. Parece inverosímil que, habiendo juezas y jueces en el ejecutivo, letrados, cientos de asesores y una legión de meritorios, ninguno haya advertido de los efectos “no deseados” de este desastre legal. Bueno, según Carmen Calvo sí hubo advertencias, pero no fueron atendidas y Carmen Calvo pasó a mejor vida, política por supuesto, por atreverse a contradecir a Podemos. Este fue el problema, Sánchez trató a Podemos como quien maleduca a un hijo caprichoso y al que el padre y la madre le ríen todas las gracias. La cosa no quedará aquí, los podemitas quieren que matar a un ratón en casa, por vertebrado, tenga multas millonarias o que los niños menores puedan decidir cambiar de sexo sin ningún tipo de informe médico o psicológico previo. Otros desastres que el tiempo condenará por irresponsables. De verdad lo digo, esto no puede estar pasando…