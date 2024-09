La unitaria de Bamio inicia el curso con cinco alumnos más tras el cierre de Guillán

La apuesta de las familias por las escuelas rurales sigue manteniéndose en Vilagarcía. Así lo muestra el traslado de cinco de los alumnos que se quedaron sin centro en Guillán a la unitaria de Bamio, que este año además estrena un notable lavado de cara. Allí estuvieron, cinco días antes del inicio del curso 2024-2025, el alcalde y la concejala de Educación, Alberto Varela y Paola María, que pusieron en valor las obras realizadas por los operarios municipales tanto en estas instalaciones como en otras de titularidad autonómica.



La unitaria de Vilar comenzará, pues, uno de los cursos más multitudinario, con quince alumnos que llegarán a unas instalaciones llenas de color, con un patio inspirado en el otoño y con aulas sin humedades y pintadas gracias al esfuerzo que realiza la administración municipal, que también durante el curso abrió un hueco para que los pequeños pudiesen salir al exterior sin mojarse. No solo en este centro. Son ochenta obras las que realizó el departamento de Obras durante las vacaciones de verano. Precisamente Varela puso en valor el trabajo realizado desde esta Concellería y de la de Educación pese a que, incidió, se trata de “competencias doutra administración”, en referencia a la Xunta.



“Espero que se solucione algún día e que o vexamos todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia”, dijo Varela en alusión a que la administración autonómica “asuma todas as obras dos centros que non son municipais” para que, además, “así non teñamos que discutir se é mantemento ou conservación”, o reforma o renovación, dijo Varela, que incidió en que “tampouco ten sentido que os conserxes sexan personal municipal”. El regidor mostró, en nombre del gobierno local de Vilagarcía, el rechazo al cierre de la escuelas unitarias de Guillán y Solobeira.



“Se estamos a falar de poboar o rural para iso é necesario ter servizos públicos. Mentras o goberno municipal puxo en marcha unha escola infantil en Vilaxoán, ao que se adicou a Xunta é a pechar dúas unitarias”, criticó Alberto Varela.

Profesorado compartido

Mientras tanto, en los colegios e institutos del municipio los equipos directivos también trabajan a contrarreloj para que todo esté en condiciones durante la vuelta al cole, el próximo miércoles. “Quedan algunhas cousas, pero as aulas están preparadas para o día 11”, señalan desde el IES Armando Cotarelo, donde cuentan también con todo el profesorado. La misma situación tranquila se da en O Piñeiriño. El panorama es distinto en el Arealonga y en Rubiáns, donde el próximo curso tendrán que compartir un profesor. De hecho, las negociaciones para cubrir esta situación se daban frenéticas durante la mañana de ayer. “Estamos negociando o profesor de Inglés con outro centro”, explicaban desde el colegio situado en A Xunqueira al mediodía. Una hora más tarde, la directora del centro de la Rúa Ensino, María de la O Fernández, desvelaba que precisamente la negociación era con ellos, que tendrán a ese mismo docente en Audición e Linguaxe. El CEIP de Rubiáns pierde tiempo de refuerzo con este cambio y pasa a tener solo quince horas semanales.

En este centro están también a la espera de que se incorpore el de Educación Física. En cuanto a las obras, Fernández lamenta que Xunta y Concello se “pasen a pelota”, obligando a los colegios a asumir reparaciones con presupuesto que se destinaría a actividades. “Hai moitas cousas que solicitamos xa en xuño que xa nos dixeron que tacharon da lista”, lamenta la directora de Rubiáns.

En el IES O Carril, por su parte, contarán con un profesor más, ya que aumentó el númerode alumnos y hay una unidad más de ESO. Eso sí, la directora, Rosa Gómez, señala que sería necesario más personal. En cuanto a las obras faltaría la sustitución de los techos interiores y la finalización de la instalación de telecomunicaciones, tras más de un año de espera. Ya hay, eso sí, proyecto para instalar el ascensor.

Desdobles en O Piñeiriño y Rubiáns, pendiente en A Lomba

El curso también comienza con las familias movilizadas en varios municipios arousanos. En Vilagarcía, las de A Lomba temen tener que acudir a las protestas, ya que siguen pendientes de una reunión con el jefe territorial de Educación, César Pérez, o con el inspector de zona, para abordar el desdoble que ven necesario en el aula de tres años. Y es que serán 17 alumnos este año, varios de ellos con necesidades especiales. Para estas madres y padres tuvo palabras de apoyo el alcalde, Alberto Varela. “Van a ter o noso respaldo e esperamos que a Xunta non faga o que nos tememos e é que, en moitas ocasións, cando chegan as eleccións din que si que se vai solucionar un problema e, unha vez que pasan, executan os plans pensados. O non desdobre e non apostar pola educación pública”, apuntó el regidor. Donde sí se logró, con amenaza de concentración incluida, fue en O Piñeiriño. También en Rubiáns, aunque en este caso no fue necesario llegar a las pancartas. Tras la reunión llevada a cabo en junio para decidir las nuevas unidades, desde la Consellería de Educación comunicaron al equipo directivo del centro que para este curso tendrán un aula más en Primaria.