El reggaetton romántico de Maluma conquista o Son do Camiño

Maluma era el plato fuerte de la jornada del viernes del Son do Camiño y, con un público entregado, se ha acabado convirtiendo en el rey absoluto del festival. El artista colombiano ha conquistado a las 40.000 personas reunidas en el Auditorio del Monte do Gozo con temas como Hawai o Borro Casette.



A la hora prevista por la organización (las 23,50 horas), el escenario Estrella Galicia ha empezado a iluminarse y en las pantallas ha emergido el símbolo de su último disco y de su nueva gira: un dóberman gigante que muerde un tanga.



La misma figura, como una estatua gigante, se ha colocado en medio del escenario. De entre sus piernas (y tras proyectarse un vídeo de la trayectoria del cantante en las pantallas), ha aparecido Maluma, saludando al público entre cañones de humo.



El colombiano ha arrancado el concierto con uno de sus mayores éxitos 'Hawai', del que ha interpretado parte a capella. 'Corazón', algo más antigua, ha servido para mantener los ánimos arriba antes de dar la bienvenida oficial a su show con su ya mítico 'Malumababy'.



Acompañado por una banda con percusión y metales y un nutrido cuerpo de baile, en poco más de una hora el colombiano ha interpretado casi sin pausa un éxito tras otro. Desde los más recientes como 'HP' o 'Coco Loco', pasando por algunas de sus colaboraciones con artistas como Shakira ('Chantaje') y Ricky Martin ('Vente pa*ca'), hasta algunos de sus primeros éxitos, con los que llegó al mercado español como 'Felices los 4' o 'Borro Casette'.



Varios cambios de vestuario y una mini sesión de DJ a cargo de su teclista le han servido al cantante para tomar aire; descansos planeados, no así el problema de sonido que le ha obligado a improvisar.



A medio concierto el micro del artista colombiano parecía no responder, algo que ha explicado al público con gestos y entre risas. Al comprobar que no se le escuchaba, ha intentando charlar con los fans gritando y silabeando para las cámaras "Hola, ¿qué tal?".



Así, ha aprovechado para invitar al público a acompañarlo en un brindis para dar las gracias a sus fans, a Santiago y a Galicia, donde ya ha actuado y que, tal y como ha comentado, siempre lo acoge con cariño y en el que siente como en casa.



En el concierto también han tenido cabida el reggaetton más meloso y romántico de '11 PM' o de 'Sobrio', cuyos primeros acordes ha interpretado como balada y para lo que se ha quitado las gafas de sol con las que ha salido al escenario.



Así, las primeras miradas a las cámaras, amplificadas por las dos pantallas gigantes situadas en los márgenes de los escenarios, han desatado los gritos y silbidos de buena parte del público. Reacción similar a la que ha provocado el colombiano al cierre del show, cuando ha aparecido entre las piernas del dóberman gigante sin camiseta para interpretar 'Cuatro Babys' sin camiseta.



ESTE SÁBADO, VETUSTA MORLA Y AITANA

Vetusta Morla, Aitana y el rapero Duki son algunos de los artistas con los que se despedirá este sábado la edición de 2023 del Son do Camiño. Horas antes de que la ex de Operación Triunfo salgan al escenario, lo harán las también ex participantes de la Academia Anaju y Chica Sobresalto.