El alcalde de Catoira sostiene que la acusación de García sobre la secretaria "es mentira" y lo acusa de actuar con odio

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, acusa a Alberto García, anterior mandatario del PSOE, de actuar con "odio, rancor e sesentimento" al denunciar a la actual secretaria e interventora del Concello por unos supuestos cobros irregulares.

El edil nacionalista sostiene que la acusación de García "non ten fundamentos xa que os argumentos que presenta son mentira", es por ello que, para aclarar la polémica, desde el Concello han solicitado un informe jurídico al Servizo de Asistencia Intermunicipal de la Diputación de Pontevedra. Con este documento, señala, se "desarmarán definitivamente todas as acusacións de irregularidades sobre os cobros da secretaria actual", ya que en él, indican, se aclarará "a lexitimidade das actuacións e pagos municipais e desa maneira non quedará dúbida".

Según defiende Castaño, García "non ten nada que ofrecer ao pobo de Catoira, é un cadáver político en descomposición" al que, señala, no le interesa si se hacen las cosas bien en beneficio de los vecinos del municipio, "senón que persegue ás e ós traballadores do Concello que están cumprindo coas funcións nos postos e categorías que lles corresponden". En este sentido comenta que, lo "único que lle queda" es denunciar para "ver se nos pilla en algo ao goberno local".

Defensa de la actual secretaria

Para el regidor del BNG, la actual secretaria e interventora del Concello realiza su trabajo de manera "eficaz, eficiente, objetiva y profesional". Ademas, indica que "cobra as retribucións asinadas a este posto de traballo desde o 2021" y, para justificar esta declaración señala que el anterior secretario contaba con un complemento de destino de nivel 30 y, a mayores, cobraba un complemento de 212 euros "por ter estado á fronte da presidencia de Remolques Marítimos sociedade Anómica e da autoridade portuaria de Vilagarcía.

Castaño cuenta que, la actual secretaria, actualmente cobra "únicamente" el complemento de destino y, "ao contrario que denuncia García, non percibe nigunha retribición extraoirdinaria por ocupar altos cargos na administración do Estado", como sí lo hacía su antecesor.

Por otro lado, el alcalde de Catoira, señala que la afirmación del anterior mandatario del PSOE en la que aseguraba que se había aprobado en el año 2021 bajar el nivel del puesto de trabajo, así como la cuantía del destino, no es correcto. Castaño explica que cuando se propuso la bajada del nivel "non se completou o preoceso, non se aprobou definitivamente, nin tampouco se publicou a resolución definitiva para posibles recursos".

El edil nacionalista termina su comunicado señalando que "o soldo e complementos que cobra a secretara están regulados, pero os cobros do exalcalde Alberto García no Concello mentres percibía a pensión de xubilación, deses si hai acusación no Tribunal de Contas por ser irregulares".