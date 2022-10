El BNG de Caldas denuncia que el Concello tiene 46 personas dependientes sin atender

El BNG de Caldas denuncia una atención a personas dependendientes del municipio que “vai de mal en peor” y achaca la situación a la “pasividade” del gobierno que preside Juan Manuel Rey. Según el nacionalista Manuel Fariña a día de hoy hay 46 personas vulnerables en lista de espera, ocho de ellas con máximo grado de dependencia. Algo que, según el nacionalista, “é absolutamente indecente, e que os nosos veciños e veciñas non merecen”. Dice Manuel Fariña que “son 46 familias que están vivindo unha situación absolutamente inaceptable, cunha axuda concedida que ninguén lle presta, familias que –en ocasións– teñen que renunciar aos seus postos de traballo para atender ás persoas dependentes ao seu cargo e todo pola inacción do alcalde de Caldas e do seu equipo de goberno”. Fariña insiste en la necesidad de aumentar de inmediato las horas de Axuda no Fogar.