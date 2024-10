El BNG de Cuntis anuncia su oposición a la subida de impuestos y tumba la propuesta del gobierno

La controvertida propuesta del gobierno en minoría del PSOE de Cuntis de actualizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la “viñeta” de vehículos no saldrá adelante en el próximo Pleno, a tenor de las respuestas de las formaciones de la oposición, el PP y el BNG. Tras anunciar Couselo el no de los populares a la medida, la portavoz nacionalista, Natalia Camiña, hizo lo propio ayer con un mensaje escueto a través de las redes sociales en el que recalcó que “o BNG non vai a aceptar esta subida impositiva”.



En esta línea, los nacionalistas consideran “un abuso” que el ejecutivo local “cargue sobre os veciños a mala xestión económica do goberno”. Asimismo, reprueban las explicaciones del alcalde, Manuel Campos Velay, para presentar esta medida: “di na prensa que a subida é para garantir servizos de calidade, cando en realidade é parte dun plan de axuste para acollerse a un crédito que lle permita pagar as facturas pendentes do período 2019-2024”. “O BNG non vai permitir que o alcalde pretenda tapar a súa nefasta xestión económica a costa de espremer aos veciños do concello”, sentencian los nacionalistas.



Cabe señalar que el gobierno cuntiense plantea una subida tipo impositivo del IBI de 0,45 a 0,75, en fincas urbanas, y de 0,35 a 0,65, en rústicas; mientras que, en el caso de la “viñeta” de vehículos, los automóviles de menos de ocho Caballos Fiscales (CF) tendrán un recibo de 25,24 euros anuales; los de hasta 11,99 CF pasarán a 68,16 euros y los de hasta 15,99 CF, a 143,88 euros.



Se trata de una propuesta adoptada para cumplir con los requisitos que establece el Estado para acometer el Plan de Proveedores, ya que el Concello supera los 2,8 millones de euros en facturas pendientes, a 30 de junio de este año. La medida se debatirá en el Pleno ordinario, convocado para este miércoles a las 20:30 horas, si bien todo indica a que finalmente no saldrá adelante, ya que el gobierno socialista, actualmente en minoría, no ha encontrado aliados en el PP ni en el Bloque Nacionalista Galego.