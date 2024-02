Caamaño no ve recorrido legal al último intento del Concello para impedir la apertura de la pirotecnia

El portavoz del Partido Popular en Catoira, Iván Caamaño, compareció esta tarde ante los medios para valorar la autorización de apertura de la pirotecnia de Coaxe emitida por la Subdelegación del Gobierno, así como la gestión realizada por el gobierno local de Xoán Castaño. Así, para Caamaño, “consolídase o esperado” y culpa por ello al regidor, al que acusó de realizar “promesas electorales para poder ser alcalde que son todo unha mentira”. Sobre la declaración de ineficiencia de la comunicación previa de obras, anunciada por el regidor esta mañana, el edil entiende que “non lle vemos ningún recorrido legal”. “Dixémolo desde o primer momento: non podemos prometer nada que non podemos cumprir”, porque “a pirotecnia cumpre a lei”, sentenció.



Asimismo, el popular recordó que “quedámonos a 37 votos de acadar un cuarto edil que perdería o BNG”, lo que “me faría alcalde”, una situación que, subraya, no se ha dado por la sangría de votos registrada en la parroquia de Dimo. “O que fixo o BNG foi abrir unha fenda entre os veciños e o propietario”, cuando “o que había que facer era negociar para acadar unha solución beneficiosa para as dúas partes”, argumentó. “A solución non estaba no Concello, estaba en Pontevedra”, concluyó Caamaño en relación con la Subdelegación.