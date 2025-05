Caldas abre concurso para instalar de forma fija la oficina de turismo en la Rúa Real

El Concello de Caldas acaba de abrir concurso para alquilar un local estable para la oficina en la Rúa Real, casco histórico de la localidad y uno de los lugares por los que día a día pasan miles de personas a través del Camiño Portugués. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, señala que esta es “a mellor localización posible dado o alto número de persoas peregrinas que entran por esa rúa”. Destaca que los datos de consultas en la controvertida caseta provisional que se colocó el año pasado demostraron el “acerto” de trasladar el servicio desde A Tafona a la Rúa Real. De hecho indica Fariña que de agosto a noviembre, en el emplazamiento pegado a la Plazuela se registraron 10.000 visitas, mientras que en el mes de julio el número de personas que acudieron a este servicio no llegó a las 600.



El nacionalista declara que “o noso obxectivo é que a experiencia da visita a Caldas mellore moito este próximo ano coas dependencias axeitadas e definitivas que permitirán que as persoas visitantes non teñan que desprazarse fóra do seu itinerario”. Confía en que la oficina nueva pueda estar en funcionamiento a principios del mes de julio.



Lo que ha hecho ahora el Concello es lanzar oficialmente el anuncio del concurso público para alquiler del local con las correspondientes prescripciones técnicas.



Características del inmueble

El gobierno local busca una oficina diáfana de, al menos, 50 metros cuadrados. Se tendrá en cuenta como ventaja tener espacio para abrir una sala de exposiciones y valorará también que cuente con una fachada amplia, primando la localización en una esquina para conseguir mayor visibilidad. Las instalaciones deberán estar ya acondicionadas para una adecuada funcionalidad solo con retoques mínimos.



El contrato de alquiler para la oficina tendrá una duración mínima de dos años prorrogables y un precio mensual (con IVA) de 1.042 euros. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el lunes día 3 de junio y las propuestas se abrirán el día 4.