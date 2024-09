Caldas reclama por unanimidad a la Xunta la tercera unidad infantil del San Clemente: “É un atropelo”

La Corporación de Caldas celebró esta tarde un Pleno extraordinario para abordar la situación del CEIP San Clemente y reclamar a la Xunta la recuperación de la tercera unidad de Educación Infantil. La moción, que fue aprobada por unanimidad --con los votos a favor de PSOE, BNG y PP--, exige a la Consellería de Educación que publique la corrección en el DOG para que este cambio sea efectivo antes del inicio del curso escolar. Así, el bipartito defendió que el centro cumple la normativa de la Xunta en materia de agrupamientos con 29 matrículas, por lo que le correspondería esa tercera unidad.



Así, esta regulación establece que un centro con dos unidades de Educación Infantil cuente con un máximo de 26 matrículas en esta etapa educativa. En el caso del CEIP San Clemente cuenta con 26 alumnos, pero a efectos de rateo tiene 29 matriculaciones debido a que los niños con necesidades educativas especiales computan con un coeficiente de incremento. “Os números son claros”, aseguró el teniente de alcalde, Manuel Fariña.



En la misma línea se manifestaron el alcalde, Juan Manuel Rey, y el portavoz socialista, Jacobo Pérez, “parece evidente que algún responsable da Xunta se trabucou botando as contas, porque non se dan as circunstancias para que se suprima a terceira unidade de Educación Infantil neste centro educativo”, reprocharon. También se mostraron “moi molestos” con la dirección del centro, que se enteró de esta circunstancia el 20 de julio y que no se lo comunicó al gobierno local para intentar ajustar los números y no perder esta tercera unidad: “Xogámonos tamén o futuro”, recalcó el edil Jacobo Pérez.



El socialista ve la situación como un doble ataque: por una parte al rural y, por otra, a las personas con diversidad. Asimismo, reprochó al portavoz popular, Fernando Pérez, que hablase de recuperar “a terceira aula” y no unidad, ya que esto incluye un profesor extra de apoyo educativo para personas con necesidades especiales.



En el Pleno había varios padres y familias de alumnos y, de hecho, el debate fue interrumpido por una abuela de un niño de este centro, que criticó que no se anunciase antes de la matriculación la decisión de eliminar una unidad de Educación Infantil, algo crucial para su caso particular.



Por su parte, mediante un comunicado, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, criticó que pese a las promesas de Educación de asignar una nueva profesora al colegio, a dos días del inicio del curso “a vacante aínda non está subida á plataforma para que os docentes poidan cubrila”.