Las familias del colegio San Clemente rechazan la supresión de la tercera unidad de Infantil: “É ilegal e inxustificado”

Las familias del colegio San Clemente, en Caldas, han emitido un comunicado en el que rechazan de forma tajante la supresión de la tercera unidad Infantil para el curso escolar que está a punto de iniciarse. Los afectados señalan que el anuncio de que el centro no contaría con tres unidades a partir de este septiembre fue dado en agosto, en pleno período vacacional, “e cando as familias xa tiñamos formalizada a matrícula dos nosos fillos e fillas”. Añaden que “con unhas condicións moi diferentes ás que agora nos atopamos”. Las familias señalan que el recorte anunciado “incumpre a propia normativa da Xunta”, dado que la decisión hará que se superen los ratios legales de alumnado por aula. Indican a mayores que la Xunta está obviando que en esas unidades hay niños con necesidades especiales reconocidas por la administración y que, por lo tanto, con la normativa en la mano las cifras no avalan ese recorte.

Apuntan las familias que desde la dirección del centro se les trasladó que la solución que se ofrece desde Educación es recuperar un profesor y ofrecer un desdoble. Algo que los afectados consideran “totalmente insuficiente, xa que ao non restaurar a liña de xeito oficial se perdería o persoal de apoio vinculado a ela”.



Dicen las familias que si eligieron San Clemente fue por el “modelo de proximidade e apoio á educación” que, entienden, “agora foi posto en serio perigo por esta decisión”. Creen que el recorte afecta a la identidad del propio centro. “Sentímonos dobremente estafados”, esgrimen. Advierten que no admitirán soluciones por debajo distintas a las de contar con tres unidades de Educación Infantil con todos los servicios, tal y como existían hasta ahora.