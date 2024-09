Fariña insiste en la tercera unidad para el CEIP San Clemente y dice que no se admitirán “parches”

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, asegura que no se admitirán “parches nin caramelos” a la hora de reclamar el mantenimiento de la tercera unidad de Infantil en el colegio San Clemente. El nacionalista insiste en que con los niños que hay matriculados en el centro –alguno de ellos con necesidades educativas especiales– se cumplen perfectamente los ratios para el mantenimiento de las citadas tres unidades. Fariña considera además que lo que busca la Xunta es “calmar as augas” ante el malestar de las familias para intentar “convencelas” de que se está valorando la posibilidad de conceder una maestra de apoyo extra. Si se sigue con lo que se sabe a día de hoy San Clemente no tendrá tres aulas de Infantil (3, 4 y 5 años) sino solo dos (3 y4 y una segunda con el alumnado de 5 años), algo que desde el Concello de Caldas quieren evitar a toda costa.



Por su parte desde el Partido Popular caldense liderado por Fernando Pérez aseguran que –“como sabemos que co PSOE e co BNG non se pode contar” – iniciaron conversaciones con la Consellería de Educación, la ANPA y la dirección del centro. Aseguran los conservadores que “atopamos unha total receptividade por parte dos representantes autonómicos, que nos explicaron que sempre hai axustes e cambios nas semanas previas ao comezo do curso”. Los populares acusan a Fariña de alarmar y de crear una “polémica estéril” y de defender una “postura incendiaria”. Aseguran que está confirmado “ao 97 % que nos próximos días se ratificará o mantemento das mesmas unidades de Educación Infantil”.