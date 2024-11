Caldas repartirá 2.000 euros en premios no concurso de curtas en galego “Un idioma de cine”

O Concello de Caldas repartirá 2.000 euros en premios no seu primeiro concurso de curtametraxes “Un idioma de cine”. Segundo explica o edil de Cultura, Manuel Fariña, o galardón créase para recompensar a implicación dos alumnos de 4º da ESO do IES Aquis Celenis, CPR San Fermín e CPI Alfonso VII nos obradoiros e charlas realizadas en outubro co fin de proxectar o talento no audiovisual e, á vez, promover o uso do galego no séptimo arte.



Nestas sesións, os escolares aprenderon como gravar as súas propias curtas e, visto o interese e implicación xurdido, a Concellería de Educación decidiu poñer en marcha o certame-concurso para potenciar a creatividade premiar os traballos máis talentosos.



O concurso será aberto e poderán participar mozos de ata trinta anos residentes en Galicia. As curtas presentadas poderán estar gravadas con calquera dispositivo, deben ter unha duración máxima de entre cinco e dez minutos e de temática relacionada co outono, podendo ser tanto de acción como de animación. O prazo de inscrición rematará o 10 de decembro e a participación debe comunicarse a través do rexistro do Concello, preferentemente a través da sede electrónica. O xurado estará composto por tres membros con voz e voto: o propio Fariña e dúas persoas con coñecementos técnicos sobre o mundo do audiovisual.



O primeiro premio será de 700 euros, o segundo de 500 eurose o terceiro de 300 euros. Así mesmo, haberá un galardón outorgado polo público á curta máis votada, que contará con un importe de 500 euros. Para poder ver as curtas presentadas a concurso, organizarase unha exhibición, cuxa data será publicada no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e difundida nas redes sociais de Encaldasme. Ao remate da exhibición, o público emitirá o seu veredicto depositando o seu voto nunha urna disposta a tal fin. Tras o reconto, procederase á entrega dos diferentes premios.