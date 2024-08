Catoira adjudica la renovación del campo de fútbol por 84.651 euros

El Concello de Catoira adjudicó en el día de ayer las obras de reforma de las instalaciones del campo de fútbol municipal As Lombas por un total de 84.651 euros y un plazo de tres meses desde la formalización del contrato para ejecutar los trabajos.

Tal y como señala el alcalde, Xoán Castaño, se presentaron un total de cuatro empresas para la realización de las obras, siendo "Mecanizados San Lorenzo" la que propuso la mejor oferta económica y el mayor plazo de garantía. En el Concello esperan que en los próximos días se haga oficial la firma y, por lo tanto, los integrantes del Catoira SD como el resto de usuarios del campo puedan estrenar las nuevas instalaciones a finales de este año o a principios del 2025.

La reforma del campo

La reforma del campo municipal de As Lombas incluye la construcción de unos nuevos baños que darán servicio al público que asiste a los diferentes partidos y entrenamientos.

Además, en el proyecto se contempla la construcción de un nuevo vestuario para deportistas que, fundamentalmente, será destinado a atender a equipos mixtos, ya que actualmente no existen espacios reservados en este sentido. Esta nueva construcción será de aproximadamente 50 metros cuadrados y se ubicará anexa a los vestuarios existentes ya en el campo, al norte de las gradas.

La tercera actuación que se llevará a cabo será la mejora de la iluminación, instalando una más eficiente, con mayor potencia y que consuma menos.

El alcalde de Catoira, Castaño, quiere destacar su satisfacción porque la mejora del campo "sexa unha realidade inmediata, cumpriendo os compromisos co Catoira SD e correxindo a discriminación que sufrían as rapazas que xigaban ao fútbol no campo".

Desde el Concello indican que las obras de reforma no supondrán ningún tipo de coste para Catoira, ya que estarán subvencionadas por el Plan Infraestructuras deportivas y el Plan + Provincia.