El Concello de Pontecesures pide a Xestur un estudio de tráfico para los accesos al futuro polígono

El Concello de Pontecesures instará a Xestur a que elabore un estudio de tráfico sobre posibles afecciones a la red de carreteras del Estado, concretamente a la N-550, derivadas de la construcción del futuro polígono. El informe –según el Concello– debe incluir la conexión contemplada ya en el PXOM de 2003 a través de un vial desde la intersección de Doutor Mosquera con la N-550 hasta la rotonda de A Charca. Un acceso –dice el Concello– que ya fue propuesto por el equipo redactor del PXOM y que fue aprobado con los votos a favor de BNG y PSOE. El regidor cesureño, Vidal Seage, expone que “o que fai o Ministerio de Transporte no seu informe é lembrar a necesidade de presenar un estudio de tráfico xa que entende que o acceso único dende a N-550 podería supoñer unha alteración no nivel de servizo e seguridade viaria desta estrada”. El alcalde dice que el informe “é un máis dos informes sectoriais que require a instalación do polígono . Tal e como me comprometín coa veciñanza: se os informes son negativos, o polígono non se fará. Se, como neste caso, son cousas solucionables, o proxecto seguirá a súa tramitación cunha escrupulosa aplicación da normativa, xa que consideramos que é positivo para os seus veciños e veciñas".

Adelanta Vidal Seage que "dende o equipo de goberno de Pontecesures instaremos a Xestur a que presente unha proposta de reordenación e accesos conforme ao que require o Ministerio e que continúa co desenvolvemento do proxecto do parque empresarial, que consideramos fundamental para o desenvolvemento económico deste municipio". El regidor conservador considera que "é cando menos sorpresivo que un informe asinado hai oito meses, 19 de xullo de 2022, vexa a luz a menos de sesenta días das eleccións. Supoño que non foi filtrado con ningunha pretensión de axudar a socialistas e nacionalistas cesureños na súa teima de botar por terra o parque empresarial de Pontecesures".

Juan Manuel Vidal Seage se reafirma en que la creación de este polígono será beneficioso para los vecinos, pues permitirá la instalación de nuevas empresas y crear puestos de trabajo.