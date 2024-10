Cuntis seguirá los pasos marcados por el Ministerio tras la oposición del Pleno al plan de ajuste

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, salió al paso de las críticas del PP tras el Pleno de este miércoles, en el que la oposición tumbó el plan de ajuste para saldar su deuda con el Estado, dejando al Concello en una delicada situación. Campos señala que “agora daremos os pasos que nos marque o Ministerio”, que retendrá su Participación en los Tributos del Estado al no aprobar el Pleno poder formalizar un préstamo con ventajosas condiciones financieras con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. El regidor señala que el gobierno local dio cumplimiento a las propuestas técnicas sometiendo a Pleno la subida del IBI y de la “viñeta” de vehículos para cumplir con los requisitos que establece el Estado para acometer el Plan de Proveedores.



En cualquier caso, y pese a las desventajas de la actual situación —ya que se retendrá el 50% del importe de las participaciones de los tributos del Estado— el alcalde subraya su “compromiso para seguir sacando cara adiante actuacións, proxectos e servizos que garantan a calidade de vida da veciñanza no municipio”.



Asimismo, reprocha al Partido Popular que, “máis alá de votar en contra da proposta do Goberno local no Pleno, non foi quen de presentar ningún tipo de alternativa, ademais de achegar datos incorrectos sobre a operación de crédito proposta polo PSOE, que é de 2.294.03 euros”. “A señora Couselo ou non leu a documentación dos técnicos ou está interesada en espallar e difundir datos que non son correctos”, criticó Campos, que también le reprochó que “fale de estar a carón dos veciños opoñéndose a esta medida, cando foi precisamente o PP o que subiu o IBI en Cuntis no seu último mandato”, reprochó. “O Partido Popular incrementou os imposto en tres anos practicamente consecutivos e cando máis dificultades tiña a xente de poder facer fronte a esa suba, nunha época, ademais, na que Cuntis presentaba as porcentaxes de desemprego máis altas do que vai de século”, recordó.