Fariña ultima los detalles para abrir las Pozas “canto antes” y se desmarca de los retrasos de los últimos doce años

El teniente de alcalde y edil de Turismo de Caldas, Manuel Fariña, salió ayer al paso de las críticas del PP, que denunció “un novo incumprimento” al no haberse abrido aún las Pozas da Tafona después de que su explotación fuese adjudicada a la empresa de la piscina en agosto. El nacionalista reconoce algunos problemas puntuales que han impedido abrir las instalaciones en septiembre y, seguramente, tampoco en octubre. Sin embargo, subraya que tanto el Concello como los ténicos “estamos traballando para abrir as pozas canto antes” y que, una vez solventada la tramitación administrativa, quedan solo unos últimos flecos por atar.



Entre los últimos inconvenientes, el edil señala problemas con la maquinaria, que “leva moitos anos parada”, fugas y otros problemas, como el cambio de la caldera de gas, que han hecho retrasarse más de lo previsto el proyecto. No obstante, la idea sigue siendo la de abrir en periodo de prueba las instalaciones “en canto sexa posible” y cuando esté comprobado al 100% que funcionan a pleno rendimiento. Así, una vez abiertas las pozas, el objetivo es sacar a licitación su gestión en un contrato conjunto con la piscina para los próximos ejercicios.



En cuanto a las críticas de los populares, Fariña señala que “se o PP se acorda agora é porque hai movemento” y que “sempre estivo en contra” de este proyecto que, una vez abierto “vai a ser moi valorado polos veciños”, señaló el nacionalista.



Asimismo, sobre los retrasos en el proyecto, el nacionalista se desmarcó de la gestión anterior a su entrada en el gobierno: “eu non teño a culpa do que pasou fai doce anos”, señaló, al tiempo que reivindicó su gestión en el Área de Turismo después de las elecciones de 2023. En este sentido, hizo hincapié en el trabajo realizado para conseguir su apertura “canto antes”. Una realidad que, si bien opta por no dar plazos, se antoja cada vez más inmediata, pese a las complicaciones que han surgido en la reactivación del proyecto.



La actuación cuenta con más de una década de historia, a lo largo de la cual sufrió diversos cambios, y el bipartito caldense se marcó el objetivo de abrir sus puertas al público durante este 2024. De hecho, en marzo se anunció la contratación de una empresa para la redacción de los pliegos para sacar a concurso las Pozas y la piscina municipal, que se prevé que saldrán en un mismo lote el próximo ejercicio.