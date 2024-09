La mejor caña se elabora en Senín y Coto y Balleas se lleva el premio de Embelecer Valga

Valga celebró ayer el día grande de su XXXIV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País con la degustación de sus productos estrella y la entrega de los premios de los diversos certámenes convocados, destacando la selección de los mejores aguardientes, que resultaron ser los producidos en Senín y Coto. En cuanto el reconocimiento a las aldeas más bonitas, el jurado se quedó con el proyecto de obra nueva de Balleas y la recuperación realizada en Campaña.



El programa contó con la presencia de autoridades locales encabezadas por el alcalde, José María Bello Maneiro, en compañía de otros mandatarios como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. El Parque Irmáns Dios Mosquera se empezó a llenar a media tarde para disfrutar de la celebración.

A última hora fue cuando llego uno de los momentos más esperados, cuando se dieron a conocer a los ganadores de los certámenes. El concurso Tradicional da Caña, al que este año se presentaron un total de 33 elaboraciones, repartió 1.100 euros en premios de la siguiente manera. En la categoría de Branca, los 500 euros del primero se lo llevó Francisco Manuel Santiago Figueira (Senín) –suma reconocimientos anteriores de esta cita– y como segundo quedó Pablo Quintáns Buceta (Baño). En Herbas, la de José Manuel Rodríguez Cerneira (Coto) fue elegida como la mejor y este elaborador también se llevó el segundo reconocimiento de la categoría de Tostada, quedando Jorge Rodríguez Blanco (Coto) de primero. La de hierbas de Josefina Santiago Figueira (Senín) también mereció un reconocimiento.



El sabor, la buena textura y color fueron algunas de las cualidades valoradas por el jurado; cuestiones importantes pues, entre otras cosas, la caña no debe presentar turbidez, aunque también es relevante la graduación. Cabe recordar que como catadores ejercieron Ricardo Abuín, Juan Carlos García, María Luisa Vázquez y Francisco García, que fue su primer año en el panel de cata.

Patrimonio a buen recaudo

En la jornada de ayer también se desveló la identidad de los ganadores de “Embelecer Valga” en sus dos categorías y tras la evaluación de una treintena de propuestas. Así, en la de obra nueva, el primer premio, dotado de 300 euros, fue para Balleas, donde los vecinos recuperaron un antiguo lavadero y su entorno, “un espazo que se atopaba degradado, o que poñía en risco a conservación do ben patrimonial”. La actuación incluyó la limpieza y puesta en valor del lavadero en sí y la creación de una zona ajardinada.



El segundo (200 euros) recayó en la recuperación del parque infantil de Devesa que se encontraba infrautilizado y en “moi malas condicións”. Se restauraron los juegos, se instaló una pérgola y un cierre perimetral y se llevaron a cabo otras actuaciones de embellecimiento, como el pintado de un muro con personajes infantiles. Y el tercero (100 euros) fue para el proyecto de Laxes de recuperación del área de ocio “Pozo da Lameira”, que incluye un parque infantil con juegos, un lavadero y una zona de descanso con mesas y una parrilla.



Respecto a la de Mantemento, los ganadores fueron, por este orden y con las mismas cuantías: Campaña, por adecentar el parque y el campo de la fiesta; Vilarello, con actuaciones en el lavadero, la marquesina y la casa vecinal, y Beiro, con trabajos de consevación del lavadero en el parque Agro de Arriba.

La mejor elaboración

No faltaron otros reconocimientos por la exaltación de los productos estrella de la localidad. Así, en la XI Ruta- Concurso Tapa a Anguía, el premio del jurado recayó en “Do río ao prato, pasando pola leira” del bar O Pontellón y consistente en una crema de grelos con anguila rebozada en panko sobre pan negro y con un toque picante. Una exquisitez que los presentes pudieron probar ayer junto a otras elaboraciones como unos cócteles de caña que sorprendieron a todos. Además, también recibió el Mandil de Ouro que conceden los clientes que disfrutan de esta iniciativa en los locales de Valga. El de Prata y Bronce fueron para la fabada especial creada por la Cafetería Auditorio (“Muiñeira de anguía”) y la original empanada del Bar Maneiro (“Anguimaneiro”), respectivamente. Cabe recordar que votar tenía premio, más concretamente, vales de compra por valor de 30 euros y que son para Maika Iglesias González, Sandra Lagos Fernández, Sonia Devesa Busto, Griselda Fabiana Arrietta Vera, Ángeles Figueiras, Isaura Abril Magariños, Ruth Rodríguez Ros, David Esperón Castro, María Jesús Ferreirós Rey y Alfonso Del Oro Rozo.



Y en cuanto a la creación de nuevas recetas en busca de otras formas de disfrutar de estos productos exaltados en la localidad, la ganadora fue Silvia Mariño González con la tapa vegana “Cubo de pataca recheo de berenxena cañera”, por la cual se llevó una cesta de productos.



El mismo detalle se entregó a las ganadores del “Anguía chef”, que ganaron Mónica Verde Prieto, María José Pérez Ferro, Arale Bustelo Pérez y Marcela Seco García, logrando Sandra López González, Jennifer Blanco Serramito, Vera Mene López y Aroa Bodaño Blanco un destacado segundo puesto.



La entrega tuvo lugar después del pregón, que este año corrió a cargo de María Esther Ordóñez Dios, presidenta del Consello Regulador Mel de Galicia y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias. Y también se aprovechó para destacar el trabajo del jovencísimo autor del cartel de este año, Lois Tasende que, con 11 años, firma por segundo año consecutivo la imagen de la fiesta tras imponerse en el concurso que el Concello de Valga convoca cada año. Por ello se llevó un fuerte aplausos, además de la dotación de 150 euros, y el cariño del municipio también fue para las dos propuestas que quedaron en segundo y tercer lugar: las de Susana Castaño Campos y Sergio Galán Susavila, respectivamente.



Las autoridades presentes alabaron la cita, “unha das de maior tradición do verán nas Rías Baixas”, indicó el presidente de la Diputación, destacando que este año ha soplado 34 velas.

Último día de la ruta

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de otros atractivos de la celebración que además de las degustaciones, permite a los visitantes conocer el proceso de elaboración de los aguardientes, una práctica que muchos, incluido él, conocen, pero que la organización no deja de mostrar sobre todo pensando en los más jóvenes. Así, la demostración del destilado tuvo lugar previamente, en el Centro de Interpretación da Caña do País.



Desde la institución provincial reconocieron la importancia de fiestas gastronómicas como esta por su “papel para poñer en valor a cociña tradicional”, pero también como “factor de atracción de visitantes e de consolidación e enriquecemento da provincia de Pontevedra como unha referencia gastronómica de primeira orde”.



Y así, tras la actuación de la Banda de Música Municipal de Valga, una queimada popular y la verbena a cargo de las orquestas Marbella y Olympus, la localidad despedía el día grande de la XXXIV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País tras un intenso programa que empezó a desarrollarse a principios del mes de agosto y en el que no han faltado otras actividades como los showcookings, talleres de cocina, etc. No obstante, la ruta Tapa a Anguía aún ofrecerá hoy su última jornada en los establecimientos participantes.