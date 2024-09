Moraña instalará 19 cámaras de vigilancia en los parques de Afieiras y Mirallos para combatir los robos

El Concello de Moraña acaba de activar el proyecto de instalación de 19 cámaras de videovigilancia en los polígonos industriales de Afieiras y Mirallos con el objetivo de reforzar la seguridad y cortar los robos registrados en los últimos tiempos.



La administración local está inmersa en el proceso de contratación de este sistema, que va a contar con una inversión superior a los 54.000 euros y que cuenta con la cofinanciación de la Xunta de Galicia, que aportará más de 42.000 euros –el 80 % de la inversión total– al amparo de la orden de ayudas para la mejora de infraestructuras de los parques empresariales de la comunidad.



El alcalde, Sito Gómez, vaticinó que este doble sistema de control y vigilancia entrará en funcionamiento el verano que viene y explicó que la medida “é necesaria para seguir mellorando as condicións dos dous parques, que se beneficiaron de diversos investimentos nos últimos anos, e para transmitir confianza e seguridade ás empresas e aos centos de traballadores”.



Combustible

El regidor local apunta que “nos últimos tempos detectáronse cada vez máis roubos de materiais e combustible e incluso no depósito de verteduras porqeu se trata de dous espazos alonxados do casco urbano que carecen de tránsito fóra do horario laboral. Por elo, e dado que aí tamén temos unha nave municipal con moita maquinaria e material, é preciso reforzar a seguridade dos nosos dous polígonos, que ademais tamén é unha demanda dos empresarios”.



Las cámaras funcionarán a través de un circuito cerrado de televisión y dispondrán de un sistema de control de las imágenes en la Casa Consistorial. Tendrán tipología diversa y servirán tanto para identificar personas como matrículas.