Los Mozos de Arousa, Tina Turner y las Campeonas del Mundial arman el Belén... en Valga

El secreto mejor guardado de la Navidad se esconde tras la puerta de un bajo en Campaña. Aparentemente una entrada cualquiera, si no fuera porque a las puertas del puente suele ocurrir siempre la misma escena dominical: Una cola de decenas de personas, el alcalde y el cura párroco aproximándose... Se trata del Belén de Valga que ya está armado y que desvela sus secretos ante un numeroso público, que siempre se esmera en buscar todas y cada una de las novedades.



Amigos do Belén se esmera cada año para que no falte detalle en el gran nacimiento, y a las escenas típicas de estas fechas y los paisajes valgueses, se suman acontecimientos y personajes que han formado parte de 2023. No llegó tiempo Valga para Concha Velasco, pero en el Belén sí se pueden los espectadores volver a encontrar con el querido Pepe Domingo Castaño o con la volcánica Tina Turner. También están los Mozos de Arousa, que no se pierden una, y se codean con Chabelita Pantoja, Tamara Falcó o las campeonas de la Selección Femenina.



La coronación de Carlos de Inglaterra también se puede revivir, al igual que el discurso de Leonor tras cumplir la mayoría de edad o el polémico beso de Rubiales a Hermoso, que acabó con su salida de la Federación.

Horarios y reservas

Aunque lo que más destaca del Belén de Valga, que cuenta con 4.500 piezas distribuidas en unos 400 metros cuadrados, es el cariño con el que se elabora cada rincón. A nivel local, se incorpora este año el Miradoiro da Perdiz, un lugar recuperado por los vecinos, y se renueva el Castelo de Herodes. El Belén Artesanal de Valga estará abierto hasta el 14 de enero. De lunes a viernes se puede visitar de 17:30 a 20:30 horas; sábados desde media hora y domingos y festivos de 12 a 14 y de 17 a 20:30. Para hacerlo en grupo, fuera de este horario, se debe pedir en el teléfono 630952515.