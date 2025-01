Pérez Gulín presume de que Caldas estabilizó su población en el año 2024

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez Gulín, presume de que la localidad se estabiliza en cuanto a población. El socialista echa mano de los datos provisionales del INE para indicar que la capital de comarca suma un total de 9.614 habitantes y que es el único municipio del entorno que pierde menos población. Desde el Concello indican que la bajada solo fue de seis personas respecto a 2023 y destaca que Caldas mantiene una línea muy regular de población desde hace prácticamente dos décadas. De hecho el número de habitantes no baja de 9.600 desde el año 2004.



El regidor destaca este dato y lo valora como “moi positivo” destacando que “non fai máis ca consolidar a imaxe de que Caldas de Reis é un concello atractivo e no que existe unha calidade de vida elevada e axeitada para a veciñanza”. En este sentido considera importante “manter esta consolidación en canto a número de habitantes, habida conta de que na actualidade o interior de Galicia e, especialmente o rural, leva anos padecendo as consecuencias da despoboación”.



En comparación con el resto de municipios del entorno el Concello caldense indica que es el que pierde menos habitantes. Pontecesures acabó 2024 con 12 menos y Moraña con 16, mientras que otras localidades como Valga tienen 33 vecinos menos y Cuntis y Portas 34 y 42 respectivamente.



Pérez Gulín manifiesta que “dende o goberno local imos continuar traballando para seguir consolidando a Caldas como un concello atractivo, con servizos de primeira calidade tanto no rural como no centro urbano e con propostas lúdicas, deportivas e dinamizadoras do comercio e dos negocios locais, tal e como xa estamos a facer”.