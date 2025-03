El PP caldense exige celeridad al Concello en los trámites para el nuevo centro de salud

Los populares de Caldas de Reis exigen que el Concello le otorgue ’’máxima prioridad’’ a la urbanización de la parcela del nuevo centro de salud, además del cumplimiento de los demás requisitos para la cesión del solar a la Xunta con el objetivo de acelerar el inicio de las obras. El portavoz municipal, Fernando Pérez, adivierte que, tras la rúbrica del acuerdo con la Administración autonómica, ahora el gobierno local tiene que cumplir una serie de requisitos como la creación de accesos, dotación de servicios y tramitaciones administrativas para entregar el terreno con, por lo menos, 3.000 metros cuadrados de edificabilidad.



Tareas pendientes

A este respecto, el concejal popular asevera que ‘‘as tarefas pendentes por parte do goberno local son aínda moi longas’’ y explica que, adaptarse al Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións Municipais resulta complejo y ‘‘o que o Concello ten máis retrasado’’.

Por ello, demandan celeridad dentro de la competencia municipal y ‘‘agardamos que se poñan as pilas porque a Xunta xa fixo a súa parte e está disposta a comezar as obras de inmediato. Acabáronselle as falsas escusas de botarlle a culpa a Sanidade’’.