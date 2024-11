El PP de Catoira exige una solución “integral” ante los vertidos contaminantes detectados en la EDAR

El PP de Catoira exigió ayer al Concello mediante un comunicado que diseñe y ejecute una solución “integral e urxente” en el sistema de saneamiento tras detectarse vertidos irregulares desde la red de aguas pluviales a este sistema que generan episodios contaminantes y depósitos anómalos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).



La portavoz popular en el municipio, Estefanía Frieiro, reclamó al gobierno nacionalista la modernización de este servicio, de competencia exclusivamente municipal, ante la “gravidade” de la situación revelada por la auditoría y anunciada por el propio alcalde, Xoán Castaño, que desveló la llegada cada día de 2.000.000 de litros de “aguas impropias” a la depuradora desde la red de pluviales.



En esta línea, la concejala popular lamentó que pese a haber revelado la situación, el regidor no haya aportado soluciones ni el plan de actuación que tiene el Concello: “Deu a sensación de que o rexedor quedou satisfeito con localizar o problema, que é importante posto que estamos a falar de máis de 2 millóns de litros de augas impropias que entran no sistema, pero cremos que o fundamental é comezar a artellar as solucións que se van implantar e, sobre todo, acadar o financiamento para executalas, que é un aspecto no que o BNG coxea bastante porque non ten capacidade real de xestión e negociación con outras administracións”, advirtió Frieiro.



Asimismo, la portavoz popular en el municipio recriminó al alcalde que “non traslade a responsabilidade aos veciños porque o que está claro é que se as distintas redes municipais estiveran en condicións non se filtrarían entre elas e non habería este elevado nivel de impropios na depuradora”, concluyó Frieiro.