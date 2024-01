El proyecto de la residencia para mayores de Cuntis “sigue no limbo” casi dos años después

El gobierno de Cuntis, con el socialista Manuel Campos a la cabeza, anunciaba en abril de 2022 su intención de construir una residencia para personas mayores situada en el Monte Beiro, en las inmediaciones del Centro de Día. Un ambicioso proyecto que superaba los 2.146.000 euros y que supondría apenas la segunda residencia en una de las comarcas más envejecidas de Galicia. Con esta idea en mente, el Concello recurrió a la convocatoria del Plan de Investimentos para la construcción, reforma o ampliación de equipamientos sociales públicos municipales firmado entre el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que aporta una financiación de, como máximo, 1,2 millones de euros a los proyectos seleccionados.



Sin embargo, casi dos años después, la convocatoria aún no se ha resuelto y desde el Concello no tienen noticias al respecto. “Demasiado tempo no limbo” que resulta “extraño”, indica el regidor, Manuel Campos, que reitera la necesidad de este servicio básico. Desde la Consellería de Política Social de la Xunta reconocen que un Concello de la comarca solicitó la financiación para un proyecto de estas características, pero no remiten mayor información al respecto al no haberse resuelto todavía la convocatoria.

Detalles del proyecto

En caso de lograr dicha ayuda, Cuntis construiría una residencia de 846 metros cuadrados con capacidad para 42 plazas de alojamiento. El modelo de residencia que se desarrollará pretende habilitar espacios más pequeños en los que convivan un número reducido de personas mayores para que reciban una atención más personalizada e intentando reproducir así un entorno y ambiente más asimilable a un hogar. En esta zona dispondrán además de módulos de cocina.



Asimismo, en la planta baja se crearía un patio en su interior para volcar hacia él las zonas de circulación y esparcimiento. Además, se incluirían las zonas de administración, servicios generales y de atención especializada, así como una unidad de convivencia de veinte personas.



Mientras que en la planta primera se encontraría la segunda unidad de convivencia, destinada a 22 personas. La cubierta de la planta inferior será aprovechada como terraza, paliando así la escasez de espacio libre existente.



Además, se plantea la creación de unas sendas peatonales que permitirían disfrutar de la parte posterior de la parcela, conectando los principales puntos de actividad y creando zonas con elementos para que los mayores puedan realizar ejercicio.



Cuntis tiene una población de unos 4.600 habitantes y teniendo en cuenta la tasa de personas mayores que se sitúa en el 30,6 % (INE 2021) existe un potencial de unas 1.423 personas mayores de 65 años que se encuentran actualmente en el concello.