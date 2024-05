Rueda destaca la apuesta por el talento joven de Urovesa a través de su Escola de Formación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó esta mañana en el acto de clausura de la primera promoción de la Escola de Formación que Urovesa puso en marcha con la colaboración de la administración autonómica. Un curso —en el que participaron quince personas, entre ellas tres valgueses— de casi dos meses de duración de operario polivalente de línea de fabricación de vehículos militares de alta movilidad. De hecho, algunos de los trabajadores especializados pasarán a formar parte del cuadro de personal de la empresa. La segunda promoción, en la que también hay una vecina de Valga, inició su periodo formativo esta semana. “Entrades nunha empresa de prestixio que non vai facer outra cousa que medrar. E nós estaremos ao lado para velo e sentirnos orgullosos”, destacó Rueda, que puso en valor la apuesta por la formación del talento joven que llevan a cabo desde la firma.



El presidente autonómico resaltó el potencial de Urovesa y su trayectoria en sus cuarenta años de vida como un ejemplo de prestigio y de buen hacer, así como subrayó la importancia de que “nun concello pequeno, aquí, nunha esquina de España, haxa unha empresa destas características, con este prestixio, capaz de competir cos mellores e gañar”.



Este curso forma parte de las ayudas del programa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración dirigidas a apoyar en las empresas una formación a la carta de los perfiles que precisen con un compromiso de contratación. La convocatoria de este año cuenta con una de ocho millones de euros, que la Xunta quiere reforzar en su aposta por una formación flexible adaptada a las necesidades del tejido empresarial.



Urovesa impulsó esta Escola de Formación para paliar la falta de persnoal cualificado. “Era un proxecto no que pensabamos dende facía tempo e, por fin, se fixo realidade coa axuda da Xunta”, señaló Justo Sierra, presidente de la firma valguesa. “Esta é unha aposta pola sostibilidade da empresa, xa que necesitamos xente formada. Pero tamén unha aposta por fixar poboación no entorno, en Valga que nos acolleu de forma extraordinaria”, así como por el “futuro, porque pódense ter os mellores proxectos, pero quen ten que realizalos son as persoas”.



Fundada en 1981, Urovesa diseña vehículos polivalentes de altas prestaciones y última tecnología, con clientes en más de treinta países y con una capacidad productiva que llega a los 5.000 vehículos al año. Su área productiva se fijó en Valga desde 2014 y cuenta con máss de 300 trabajadores. Además de Rueda y Sierra, también participaron en la clausura el alcalde, José María Bello Maneiro, el conselleiro de Emprego, José González, y la directora ceral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, entre otros representantes políticos.