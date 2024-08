Valga abre el plazo para solicitar las ayudas de transporte y material escolar del próximo curso

El Concello de Valga abrió una nueva convocatoria de las ayudas para el transporte y material escolar con el objetivo de favorecer la escolarización en centros públicos y la formación superior entre familias con menos recursos económicos.



Las subvenciones para material escolar tienen como beneficiario al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil de los centros públicos del municipio (colegio de Baño y escuelas del CRA de Valga), mientras que las de transporte se dirigen la estudiantes de Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas superiores y universitarios matriculados en centros públicos de Galicia, siempre que cursen estudios que no se impartan en el municipio de Valga. También pueden solicitar la ayuda de transporte alumnos con necesidades educativas especiales que impidan su escolarización en un centro común del municipio.



El plazo para tramitarlas se mantendrá abierto hasta el 31 de octubre y para ser beneficiario de estas subvenciones es necesario que la renta per cápita familiar no supere el límite de 7.000 euros, estar empadronado en Valga y ser hijo dependiente económicamente (menor de 25 años, que conviva en el domicilio familiar y que no tenga contrato de trabajo o que hubiese percibido algún tipo de recurso durante el año 2023, excepto becas). El importe de las ayudas se calculará en función de la renta per cápita y, en el caso del transporte, también de la distancia al centro educativo en kilómetros. Las cuantías máximas serán de 75 euros en el caso del material escolar y 175 para desplazamientos en transporte.