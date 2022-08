Arousa Moza programa otra yincana fuera del Inspira la próxima semana por la alta demanda

El éxito de las actividades incluidas dentro del Arousa Inspira, el proyecto realizado por el colectivo juvenil Arousa Moza, está más que constatado. La asociación ha decidido realizar una nueva yincana la próxima semana –fuera de la programación oficial del Inspira– debido a la alta demanda de niños que quieren participar. “Na edición do ano pasado fixémola con 40 prazas e houbo xente que quedou na lista de espera. Este ano aumentamos a 80 e xa había na lista de agarda 197 rapaces. Non podemos aumentar máis porque temos os monitores que temos”, explicó el presidente de Arousa Moza, Borja Santamaría. Una de esas yincanas será mañana jueves durante todo el día en Vilagarcía y los participantes podrán conocer de primera mano la realidad natural y patrimonial de la capital arousana. El viernes se traslada a Vilanova, el municipio que este año alberga el grueso de las actividades después de que la directiva de Arousa Moza no haya llegado a contactar y formalizar acuerdo con el departamento de Xuventude del Concello de Vilagarcía.



Desde Arousa Moza explican que el lema del Inspira de este año es “Non hai fronteiras” en referencia a la canción de Tanxugueiras y que en las actividades anunciadas participan jóvenes de diferentes puntos de la comarca de O Salnés. “O noso corazón segue estando en Vilagarcía, pero estamos abertos a colaboracións con otros municipios”, ratificaron los jóvenes.