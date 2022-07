Atlantic Fest | Calamaro e Izal agotan las entradas y A Concha da la nota para citas de gran formato

Las altas temperaturas no fueron impedimento para que el recinto del Atlantic Fest tuviese ambiente desde la apertura de puertas a las doce del mediodía. La segunda jornada de la cita festivalera no decepcionó y la playa de A Concha aprobó con nota su idoneidad como escenario para los eventos musicales de gran formato. Los diferentes espacios delimitados (zona gastro , escenarios para las diferentes actuaciones y lugares para el esparcimiento y descanso) hacen prever que queda Atlantic Fest en Vilagarcía para rato. Tras la adrenalina provocada en la primera jornada por los espectáculos de las Nancys Rubias y de Fangoria el recinto de la playa esperaba ayer a nombres de primer nivel internacional como el de Andrés Calamaro. El argentino conocía ya las tierras arousanas, pues había pisado ya el festival de la Carballeira de Caldas justo antes de la pandemia. Ayer el público arousano que lo sigue desde hace ya años lo esperaba con ganas de que los acordes de sus canciones más famosas cruzasen la línea que divide el día y la noche. Ya antes los que habían agotado por completo las entradas disponibles para el festival se habían dejado la garganta con Quique González, con Kora o con Los hermanos Cubero. Calamaro era el primero de los grandes que se subían al escenario Xacobeo. Lo hizo también Izal, que en Vilagarcía ofreció uno de sus últimos directos para sus fans después de ese “parón indefinido” anunciado por ellos mismos hace muy poco. Los Planetas y La Casa Azul completaron el menú de una noche de verano a todos los niveles.



El Atlantic Fest se despide de la edición de este año –la oficial tras la pandemia con formatos mucho más pequeños– con actuaciones en directo en la zona peatonal de A Peixería. Así pues Eva Pico actuará a las once y justo a continuación –a las doce– lo hará Luis Fercán. El testigo lo recoge Os Peregrinos a la una y cierran Momboi a las dos de la tarde como broche final.