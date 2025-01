Augas de Galicia multa al Concello de Vilagarcía por un vertido de pluviales al cauce de O Con

La entidad autonómica Augas de Galicia, dependiente de la Xunta, acaba de imponer una multa al Concello de Vilagarcía por valor de 1.500 euros, por la “desatención” de un requerimiento por un vertido de pluviales al cauce del río de O Con.



Señalan en la acta de la Xunta de Goberno Local del 20 de enero que la resolución llegó el 23 de diciembre del año pasdo, en relación con un vertido que se producía a través de una tubería de hormigón en el margen derecho del río, por detrás de la Plaza de Abastos.



El Concello, explica en la propia resolución, realizó diversas actuaciones, pero “non conseguiron eliminar totalmente o punto de verquido”, por lo que desde Augas de Galicia considera que el requerimiento fue “só parcialmente atendido”. Por ello, le imponen 1.500 euros.

Tanques de tormenta

Precisamente en este punto se están llevando a cabo diversas obras, por parte de la Consellería de Medio Ambiente, para paliar los vertidos que van directamente desde la red municipal al cauce fluvial. Se trata de la construcción de dos tanques de tormentas, uno de los cuales está situado en el entorno de Fexdega y el otro, precisamente, en la zona de la desembocadura, cerca de la Plaza de Abastos y en unos terrenos que fueron adquiridos por la administración municipal.



Además, Ravella llevó a cabo otras actuaciones pero que, por el momento, no dieron el resultado buscado. No es la primera vez que imponen una multa al Concello por vertidos de la red.

En el río de O Con no son poco frecuentes los episodios de este tipo, tanto de fecales como de otros elementos. Recientemente, se produjo un derrame de aceite. Por ello, una de las actuaciones que busca la mejora de la red que lleva a cabo la Xunta es la de evitar estos vertidos, así como paliar las inundaciones.