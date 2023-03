Los bateeiros acuerdan mantener las protestas y Mar los convoca a una reunión

El sector bateeiro mantendrá las protestas y movilizaciones hasta que la Consellería do Mar no apruebe la apertura de la costa gallega para la extracción de la mejilla que necesitan para sus bateas. Así lo decidieron en una reunión mantenida ayer por la tarde en Rianxo y en la que establecieron que seguirán con las concentraciones espontáneas a lo largo de los próximos días tras el éxito de la celebrada el jueves y con la que lograron colapsar Santiago. En estos momentos – y con el cronómetro en contra– a los bateeiros ya no les vale la apertura “dunhas poucas zonas e xa está”, sino que “ou abren todo, ou nada”. Así se expresaba alguno de ellos a la salida del encuentro a sabiendas de que las cuerdas de la mayoría de las bateas de la Ría de Arousa están vacías.



Así pues la previsión es que las movilizaciones vayan ganando en intensidad. Además –ya en el encuentro de hace unos días en Vilanova– también se habla de ejecutar un paro total en el sector para implicar a toda la cadena productiva, que incluye a cocederos, depuradoras e industria transformadora. “Xogámonos o futuro”, insisten. Por el momento los apoyos a través de su campaña en redes sociales #freemexilla está teniendo éxito y de forma pública ya les han mostrado su apoyo políticos como Tino Cordal, de Somos Cambados, y José Ramón Abal, de Cambados Pode.



El diálogo



La protesta bateeira ante San Caetano provocó en primera instancia la reacción del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que anunció la pronta apertura de nuevas zonas para la recolección de la cría. Ayer mismo la Consellería do Mar emitía un comunicado en el que anunciaba un nuevo encuentro la próxima semana con representantes del sector para “analizar e informar dos avances sobre as propostas de apertura de novas zonas para a extracción”. Desde el departamento que preside Rosa Quintana exponen que el ejecutivo está “en disposición de abrir novas zonas para a extracción de mexilla en bancos naturais tras concluír a tramitación pertinente”. En ese mismo encuentro la Consellería do Mar también prevé abordar otras cuestiones expuestas por una parte del sector “e relacionalas cunha maior flexibilidade na operativa diaria co obxectivo de facer fronte, na medida do posible, ás dificultades que están a ter os produtores para obter a cría do mexillón”. Mar insiste en que trabaja para que las decisiones que se tomen sean “equilibradas cos intereses dos sectores implicados, os bateeiros e os percebeiros”.



Lo que está claro es que ni la apertura de una parte de la costa de Pontevedra, ni la de las zonas portuarias ni la propuesta de cuerdas recolectoras en bateas de ostra han convencido al sector. De hecho llegaron a tildar esas medidas de “burla” e insisten en que hay que abrir todo para garantizar la producción.