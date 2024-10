El BNG lleva a Pleno la compra de un terreno en Carril para crear un disuasorio

El BNG de Vilagarcía llevará a Pleno una propuesta para comprar un terreno en Carril para la creación de un aparcamiento disuasorio. Argumentan los nacionalistas que, esta zona del municipio "non conta con prazas" de estacionamiento propias y público, que puedan dar servicio a los residentes y a los que quieran visitar la localidad con vistas a Cortegada.



Recuerdan Xabier Rodríguez y Rosa Abuín que Carril "é un dos principais atractivos turísticos da nosa vila e, en determinadas épocas do ano, ve incrementada notablemente tanto a súa poboación como o seu número de visitantes". Sin embargo, lamentan desde la formación, "non conta coas infraestruturas necesarias para solucionar a dificultade de atopar onde aparcar ", lo que consideran un "problema recorrente" y una "demanda histórica".

Los ediles del BNG consideran que la apertura de nuevas plazas de aparcamiento en Carril contribuiría a que "sexan máis persoas as que se animen a fixar alí a súa residencia". La única opción que existe, señalan desde la formación, es un disuasorio "que en calquera momento podería desaparecer", como sucedió en O Piñeiriño. Por ello, apuestan por la oportunidad de adquirir un terreno de 1.647 metros cuadrados, situado entre la Rúa Extramuros y la Avenida Rosalía de Castro, que "aliviaría esta situación e incrementaría ademais a seguridade viaria da cidadanía en eventos multitudinarios que se dan no pobo, como por exemplo as festas patronais, a da Ameixa, Ameixa Rock....".

"Débeda histórica"

Con esta iniciativa, según los nacionalistas "saldaríase unha débeda histórica co pobo de Carril" ya que es una demanda que se lleva tiempo reclamando, también a través de la asociación de vecinos. "Hai que ser realista e ter en conta que non son moitas as parcelas existentes no núcleo urbano que reúnan as condicións propicias para tal fin", señalan dede el BNG, que solicita al gobierno local que actúe "con axilidade", pensando en un "proxecto de cidade que dea resposta ás características particulares do lugar" y "aproveitando a oportunidade que agora mesmo se lle presenta".