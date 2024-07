El BNG llevará a Pleno su rechazo al "sablazo" del canon de Sogama

El BNG de Vilagarcía muestra su rechazo “de plano” a la propuesta de subida del canon de Sogama, remita a la Fegamp y que afectará a 118 concellos, por tratarse, señalan los nacionalistas, de una “decisión arbitraria, contraditoria e de dubidosa legalidade”. Esta posición la llevarán al próximo Pleno de agosto.



El impuesto sobre el depósito de residuos y vertederos es indirecto de carácter estatal, pero su recaudación fue transferida a Galicia. “Este ano 2024 produciuse unha situación excepcional, ao non ter determinado a Xunta, nos seus orzamentos, o prezo por Tm a aboar polos concellos, nin publicado a proposta de canon unitario que percibirá Sogama pola estión d eresiduos domésticos”, señalan desde el BNG.



Con el mes de julio ya finalizado, el anuncio publicado en el DOG de una propuesta de 78€/Tm de media (frente a los 68,05 para el perido de enero a junio), lo que los nacionalistas consideran un “sablazo para as arcas municipais que a Xunta pretende maquillar”. Los nacionalistas de Vilagarcía defienden que, con este incremento, “quérese facer pagar aos cidadáns o fracaso do sistema e a mala xestión da Xunta do Partido Popular”, con un modelo “obsoleto” que “produciu un furado de 21,9 millóns de euros”.

El BNG califica de "arbitraria" la subida, así como de contradictoria, porque "se lle vai aplicar a concellos que tiñan unha bonificación do 15 por cento do recibo do lixo", al llevar a cabo actuaciones de recogida separada de los biorresiduos. También defienden que es de "dudosa legalidade, porque non se pode facer se non se modifica a lei pola que se aprobara esa bonificación".

Los nacionalistas creen que el recibo de Sogama seguirá subiendo, "obrigando a concellos como o de Vilagarcía a aprobar a modificación das ordenanzas fiscais". Por el contrario, los ediles del BNG, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín, defenderán n el Pleno que la Xunta devuelva a los concellos los 12,1 millones de euros del Fondo Adicional, utilizando como criterio de reparto el número de toneladas depositadas por cada municipio, y que los concellos puedan emplear en las bonificaciones del canon, de manera que se beneficie "quen teña feitos os deberes en materia de compostaxe".

Los nacionalistas defienden que el modelo debe cambiar y basarse en la gestión de proximidad de los biorresiduos, como el compostaje domiciliaria y comunitaria.