El BNG de Vilagarcía alerta del “inminente sablazo” en el recibo de la basura y llama a la “rebelión”

El BNG de Vilagarcía alerta del “inminente sablazo” que se avecina en el recibo de la basura después de los cambios exigidos por parte de la Consellería de Medio Ambiente respecto del canon a Sogama. Los nacionalistas vilagarcianos llevaron una moción al Pleno sobre este asunto, que fue apoyada por el PSOE y por EU, pero no por el PP. De ahí que el Bloque entienda que los populares estén a favor de ese futuro incremento. “Unha vez máis o PP de Vilagarcía, en lugar de preocuparse pola economía da veciñanza, que experimentará unha suba espectacular do recibo do lixo en 2025, non só votou en contra deste, senón que defendeu a política de xestión de Sogama sen a máis mínima autocrítica”, señalan los nacionalistas.



Así pues el BNG de Vilagarcía llama a la rebelión del Concello y de otros municipios gallegos “logo de que a Xunta teña feito oídos xordos ás alegacións da Fegamp solicitando a retirada desta medida unilateral, desproporcionada e abusiva destinada a tapar a Sogama, o que vai supor un desfase orzamentario do Concello de Vilagarcía, ao desaparecer con efecto retroactivo a bonificación da que os vilagarciáns nos beneficiamos por utilizar o quinto colector de lixo de residuos orgánicos”.