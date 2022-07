Burger King proyecta instalarse en el acceso a la Avenida de Rubiáns

La multinacional de comida rápida Burger King planea instalarse en pleno acceso a Vilagarcía, en los terrenos entre As Carolinas y la Avenida de Rubiáns que llevan tiempo acondicionándose.



Fueron varias las firmas que se interesaron por dicha ubicación, que cuenta entre otras cosas con la ventaja innegable de estar muy bien comunicada, aunque por el momento la única que inició los trámites para solicitar licencia fue la cadena de alimentación.



Las obras que se están llevando a cabo en los terrenos incluyen la apertura de calles. Se trata de una parcela en la que las máquinas ya llevan tiempo trabajando, para curiosidad de muchos.



Cabe recordar que Burger King ya tiene un establecimiento en Vilagarcía, concretamente en el centro comercial. Por el momento, no se conoce si apuestan por mantener ambos.



En cualquier caso, los terrenos en As Carolinas les permitirían disponer también del servicio de recogida en coche, que tanto éxito tiene en establecimientos similares, ya sea de multinacionales o incluso iniciativas más locales.



Se trata, además, de una parcela situada en una de las principales salidas y entradas a la ciudad, por lo que su gran visibilidad es otra de las ventajas.



Burger King ya tanteó otras zonas de la comarca de O Salnés, aunque con proyectos que se vieron frustrados, por lo que ahora echa el ojo a Vilagarcía, donde podría duplicar su oferta.









Otros proyectos en marcha





La conocida como “recta de Rubiáns” cuenta a lo largo con una serie de negocios de varios sectores, desde la automoción a la droguería, pasando por los de venta de regalos y artículos diversos o locales hosteleros y restaurantes. La intención es que próximamente se pueda sumar otro más, en este caso una multinacional.



También relacionado con la alimentación está otro proyecto que está pendiente de ponerse en marcha en un vial también muy transitado, en este caso Valle- Inclán. Se trata del Mercadona que se prevé construir en terrenos próximos al Valdés Bermejo. A principios del mes de abril, Patrimonio dio el visto bueno al estudio de detalle presentado por los promotores, que prevé la ocupación de 2.800 metros cuadrados de los 6.735 con los que cuenta la parcela. Una superficie comercial que ofertará, además, más de un centenar de plazas de aparcamientos distribuidas en dos plantas. Son algunos de los proyectos que están en marcha para una Vilagarcía que sigue dando pasos para consolidar a los servicios como su principal motor.