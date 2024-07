Carril celebrará el Día do Carme con música y con procesión únicamente por tierra

Carril celebra mañana el Día do Carme y lo hace con un programa en el que habrá música y actividades, pero con una procesión estrictamente terrestre.



Los pasacalles empezarán a las diez y media de la mañana con el grupo de gaitas Os Xirifeiros de Carril. A las once le tomará el relevo la Banda de Música de Vilagarcía. La misa solemne será a las once y media, cantada por la coral Máximo Patiño de Vilaxoán, en honor a la Virxe do Carme. Justo a continuación será la procesión que –como se ha dicho– será solo terrestre y que estará amenizada por la Banda de Música de Vilagarcía y por Os Xirifeiros de Carril. A partir de la una y media será el concierto de Perfect Strangers.



Por la tarde a las siete empezará de nuevo el pasacalles a cargo de Airiños de Carril y a las nueve darán un concierto en la Praza da Liberdade. A las diez y media de la noche el concierto será a cargo del trío musical Los lunes al sol.

Ya en la jornada del domingo, a partir de las cinco de la tarde, será la Regata de Vela Latina.



Cabe recordar que también mañana arrancan las fiestas del Carme de Vilaxoán con la gran sardinada en el parque de Dona Concha, música y traslado de la imagen.