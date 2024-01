Un centenar de colectivos de Arousa convocan una manifestación el 21 en Santiago "Na defensa do noso mar"

Un centenar de colectivos de la Ría de Arousa y de algún punto más de la costa gallega decidieron en asamblea convocar una manifestación el próximo domingo 21 a las 12 del mediodía en Santiago. El lema será "Na defensa do noso mar" y aglutinará tanto el malestar por la gestión de la crisis de los pellets por parte de las administraciones (el Estado y, en especial y según incidieron, la Xunta de Galicia) y también las exigencias que el sector lleva manifestando desde hace años por la caída de la productividad en la Ría. "O mar está morrendo e ninguén nos está facendo caso", explicaron esta mañana representantes de los colectivos en una rueda de prensa en Carril. La marcha partirá de la Alameda y terminará en la Praza do Obradoiro.

El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, recordó que "levamos anos enviando escritos e pedindo reunións e alertando de que hai un problema na Ría, de que o marisco morre, de que caeu a produtividade e ninguén nos fai caso. Non nos queda outra que saír á rúa". Rubido lamentó la "ineficacia" de las administraciones a la hora de aplicar el Plan de Continxencia en el primer momento en que se tuvo conocimiento del vertido de pellets. "Non se fixeron intentos de localizar os sacos antes de que chegaran á costa. A Xunta posúe os medios que son os que pagan os cidadáns e non os puxeron a funcionar. O nivel de incompetencia é máximo porque non querían que interferise nas eleccións", zanjó Rubido.

Representantes del sector recordaron la problemática que llevan arrastrando desde hace años en materia de productividad y, sobre todo, en esta presente campaña por los fuertes temporales. "A administración non pode deixar ao sector desamparado. Nin sabemos cando van saír as axudas nin quen as vai poder cobrar", manifiestan.

Desde la PDRA y cofradías implicadas en la movilización articulan desde ya los mecanismos para habilitar autobuses que faciliten el desplazamiento a Santiago de las personas que quieran acudir a la manifestación del domingo 21. Ese mismo lema fue utilizado por el sector del mar en multitudinarias manifestaciones anteriores como la que se realizó en contra de la Lei de Acuicultura o de la reapertura de la Mina de Touro.