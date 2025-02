La Cofradía proyecta una ampliación de la lonja de Carril para ganar 150 metros

El cambio de usos para las naves de O Ramal promovido por la Organización Empresarial Parquistas de Carril llegará al Parlamento de Galicia. Lo hará a través de la diputada nacionalista Montse Prado que –junto a los ediles del Bloque en la Corporación– se reunieron con el patrón mayor y con la presidenta de la Agrupación de Marisqueo a pie, María Porto. Prado recordó que la Consellería do Mar es la que tiene todas las competencias en materia de marisqueo en Galicia y que, ante el temor de que en O Ramal empiece a funcionar una “lonxa encuberta” la Xunta debe “pronunciarse e dicir algo, porque sería unha competencia desleal non só para a lonxa de Carril, senón tamén para a Praza de Abastos porque polo que sabemos autorizaríase tanto a venta ao por maior coma ao por menor”. La diputada indicó además que se solicitará el proyecto completo dado que a día de hoy no lo conocen porque “hai moito oscurantismo”. Lo que se ha sabido es que se proyecta un pantalán en la zona de O Ramal lo que, a juicio de María Porto, afectaría a una zona de concesión que las propias mariscadoras explotan. Prado manifestó que “non se pode consentir que haxa unha competencia desleal dende unha empresa privada”, en referencia a la OPP. Rosa Abuín por su parte confirmó que ni la licencia de obra ni tampoco de actividad –que tiene que tramitar el Concello– ha sido requerida todavía por la organización.