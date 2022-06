El Concello baraja hacer talleres para los mayores que no saben andar en bicicleta

El Concello estudia la puesta en marcha de una serie de talleres destinados a aquellas personas que no saben andar en bicicleta. El objetivo de esta medida, que se abordó en su momento con Greenpeace, es el de concienciar sobre el uso de este vehículo y, de esta manera, contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.



La concejala de Mobilidade, Paola María Mochales, explica que se detecta sobre todo en una determinada franja de edad, y especialmente en mujeres, que no saben utilizar la bicicleta. A ellas se destinarían principalmente estos talleres, para que puedan ir seguras.



La edil socialista incide en que este medio de transporte es apto para hacer la compra o cualquier tipo de desplazamiento relacionado con el día a día. También señala que no existe una edad determinada para utilizar la bici y que son muchos los estudios que vinculan su uso con una mejor salud. La concienciación es una de los aspectos sobre los que se trabaja, también entre los más pequeños, “que son nuestro futuro”, indica Mochales.



Es un aspecto en el que ya se está trabajando a través del convenio con STOP Accidentes y que van acorde con las líneas del Plan de Mobilidade, que se encuentra en fase de diagnóstico. En cuanto a este documento, se está creando la mesa da Mobilidade y se prevén nuevas reuniones en Carril y en Vilagarcía. También encuentros por parroquias, para que los vecinos señalen las principales dificultades.