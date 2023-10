El Concello de Vilagarcía acusa al Sergas de anunciar la vacunación en Fexdega sin pedir permiso

El Concello de Vilagarcía acusa al Sergas de anunciar la vacunación masiva contra el covid en el recinto ferial de Fexdega sin pedir antes permiso a su propietario, es decir, la administración municipal. De hecho, señalan que ni siquiera se pusieron en contacto con Ravella o con la Fundación de Deportes y, por lo tanto, no procedieron a valorar "a súa compatibilidade con usos feirais, deportivos ou sociais das mesmas".

Es más, señalan desde el ejecutivo que preside Alberto Varela, "tanto onte como hoxe, dende o goberno local intentouse obter unha resposta do Servizo Galego de Saúde, sen que fose posible".

Ravella destaca que los tiempos de la emergencia del covid ya pasaron y que, "nos días en que agora se pretende dispoñer de Fexdega, sen autorización nin sequera comunicación, hai actividade feiral (unha mostra de vehículos nos que hai que ter en conta non só os días de exhibición senón tamén a montaxe e desmontaxe), ademais da actividade ordinaria da Fundación de Deportes".

Por ello, el gobierno socialista considera que "ao igual que noutros lugares onde se concentra a vacinación de distintos concellos, o que debe facer Sanidade é usar as súas propias instalacións ou, cando non sexa posible, buscar outras solucións, pero respectando a propiedade e as necesidades dos demais, cun mínimo de cortesía e lealdade institucional. Ata agora, e en todos os casos, o Concello buscou sempre unha solución cando se lle requeriu, dende Fexdega á sala de exposicións do Auditorio ou mesmo a vella Comandancia, unha vez adquirida" por la administración municipal.