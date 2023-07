El conflicto del metal se enquista: “Non imos ceder á chantaxe. A folga continúa”

Quinta jornada de huelga en el sector del metal y sin visos de una solución a corto plazo. Los trabajadores volvieron a secundar las movilizaciones con piquetes a las puertas de las principales empresas de la comarca y con una gran manifestación que recorrió el centro de Vilagarcía desde As Carolinas hasta O Ramal. Sin incidentes destacados salvo un par de enfrentamientos con la Policía Nacional que siguió el movimiento de los piquetes desde las cinco de la mañana. Los propios sindicatos –CC OO y CIG– reconocen que la negociación está enquistada. Desde la central nacionalista Xoán Xosé Bouzas “Tupi” indicó que “sempre estamos dispostos a sentarnos a falar, a negociar e a dialogar, pero non imos ceder á presión nin á chantaxe da patronal que di que só negociará se desconvocamos a folga. Iso non vai pasar”. Una sensación también compartida por Miguel María, de CC OO. “Só hai provocacións por parte da patronal. Están moi lonxe de querer solucionar o conflito”.



Bouzas indicó en que visto el panorama actual “a xente está concienciada de que este vai ser un conflito longo. A patronal só di mentiras. O único que buscamos é un convenio e salarios dignos”. Miguel María reconoció también “hartazgo total” por parte de la parte obrera respecto de las declaraciones vertidas por la patronal.



Por primera vez desde que estalló el conflicto los trabajadores encadenarán dos jornadas seguidas de huelga. Mañana viernes trasladarán sus protestas a la recta de Campaña, en Valga, zona en la que se asientan varias empresas del sector. Además también están previstas nuevas movilizaciones para la próxima semana, los días 12 y 13. Al final de la manifestación de Vilagarcía los representantes sindicales dieron ánimos a los trabajadores e incidieron en que “a folga é a única ferramenta que temos agora e non nos van a doblegar”. Todo ante gritos de “folga, folga, folga”.