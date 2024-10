El Curtas tendrá 12 estrenos mundiales, dos internacionales, ocho europeos y 24 en el ámbito español

No solo de las exposiciones vive el Curtas Festival do Imaxinario y bien lo saben aquellos que aman profundamente el mundo del cine. De ahí que el festival –que ha inaugurado las muestras pero que todavía se celebrará a finales de mes de forma oficial– siga apostando por sus orígenes y manteniendo las proyecciones y el certamen que lo convierte en uno de los más antiguos del panorama actual. Y es que al Curtas se presentan cada año decenas de propuestas llegadas de diferentes puntos del planeta, lo que hace del festival vilagarciano uno de los eventos más internacionales no solo de la ciudad, sino también de Galicia.



Así pues –y según la organización– en la edición de este año hay una selección de un total de 85 cortometrajes, que se han ido visionando por expertos durante los últimos meses. De ellos 78 se verán por primera vez en Galicia y hay variedad, dado que provienen de 30 países diferentes.



De hecho en el Curtas los amantes del séptimo arte tendrán la oportunidad de disfrutar de doce estrenos mundiales, dos internacionales, ocho a nivel europeo, 24 a nivel español y 32 estrenos en Galicia. Todo un lujo para los aficionados de los diferentes géneros. De hecho –y como viene ocurriendo en las diferentes ediciones– hay varias modalidades en el concurso y los premiados se darán a conocer en la gala final, que pone el broche de oro a una programación completa que todavía no se ha desvelado.



En todo caso aquellos que acudan a la proyección de los cortometrajes podrán ver creaciones que llegan de países como Argentina, Líbano, Armenia, Rusia, Reino Unido, Japón o Estados Unidos entre otros.

El festival cuenta además con una sección específica de “Feito en Galicia” en la que concurren diferentes géneros con denominación de origen. Habrá en este apartado varios estrenos mundiales y muchos a nivel Galicia.



Tal y como ya se había dicho el festival propiamente dicho se celebrará entre los días 25 de este mes y el 2 de noviembre. Sin embargo, y desde hace unos días, ya se puede disfrutar de las exposiciones de gran nivel ubicadas en la Sala Rivas Briones y que hacen las delicias de los fans de, por ejemplo, La Liga de la Justicia.

Así pues todos los amantes del género fantástico tienen una cita ineludible en el local ubicado en la calle Rey Daviña, todo un lujo para los fans.