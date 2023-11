La drástica caída de la producción marisquera pone en jaque el futuro del sector depurador

Graves problemas de falta de producto y el desabastecimiento del mercado. Esta es la situación que viven las industrias depuradoras gallegas no ahora, sino desde hace ya unos años. La mortandad masiva de los últimos días en diferentes puntos de la Ría de Arousa agrava la situación, pero desde Agade apuntan que es “algo que vén de anos atrás, que se está facendo endémico”. Así lo asegura el presidente de Agade, Tito Fariña, que advierte que “as depuradoras estamos en Galicia porque é donde había o produto. Se deixa de habelo pois terán que deixar de estar aquí”. Fariña no se muestra optimista respecto al futuro del sector. Señala que “está claro que está nun momento crítico e de necesaria reconversión” y habla de que “hai que reflexionar e ver se o modelo de xestión que está vixente é o adecuado”.



El presidente de los depuradores advierte que si la caída de la producción continúa en esta línea muchas empresas se verán obligadas a recurrir a expedientes de regulación de empleo. “E non só nós, vai haber un problema na industria transformadora. Hai empresas que dependen integramente do berberecho ou da ameixa. Se non hai, que fan?”, manifiesta.



Fariña reflexiona sobre la problemática de la mortandad en diferentes puntos de la Ría de Arousa. “É curioso que un día digan que hai que pechar todo porque non hai produción e que aos poucos digan que morreu toda a produción. Hai ou non hai? Hai marisco e morreu ou non o había?”. Pone además como modelo de gestión la realizada en los parques de cultivo de Carril. “Aí tamén hai baixada de salinidade e tamén chove e en cambio a produción é de 8000 a 9000 quilos ao día. Se todas as cofradías de Galicia producisen o que produce Carril seriamos potencia mundial”, expone Fariña.



Lo cierto es que la caída de la producción marisquera afecta directamente en las depuradoras, dado que es por ellas por donde debe pasar el producto para poder ser comercializado. “Non hai máis que ver os datos das lonxas para determinar que algo pasa, que baixou a produción e que algo hai que facer al respecto”, explica Fariña. Respecto al miedo que buena parte del sector expresa sobre la posible introducción de marisco de fuera de Galicia para abastecer a los mercados desde Agade manifiestan que “cando hai marisco daquí, quérese o marisco daquí”. De hecho apunta a que “xa está ben de culpar sempre aos de fóra. O sector debe reflexionar e ver se o modelo de xestión que hai é o correcto tendo en conta a situación actual”.

Lo cierto es que el desabastecimiento del que habla el presidente de los depuradores no solo lo achaca a los temporales de las últimas semanas, sino también al cierre del libre marisqueo en campañas anteriores, con afectación directa en la Ría de Arousa. “O ano pasado estivo practicamente todo o tempo parado e agora fálase de que van parar a partir de xaneiro”, indica. Un futuro que Fariña ve “complicado”.

El presidente de Agade incide en que se lleva años sin iniciativa para dar un giro a la situación. “Primeiro o que haberá que facer é un estudo detallado. Hai que ver donde está o problema e buscar solucións e se non hai solucións á falta de produción pois igual algunhas empresas sobramos aquí. Porque sen produto, non hai depuradoras”, añade tajante.



Fariña también ve “un erro” dejar el marisco para la campaña de Navidad. “Sempre dicimos que o máis potente é no verán e que se hai produto hai que sacalo. Intentar compensar elevando o prezo a baixada de produción para soster unha renta é un erro á larga, como se está vendo”, apunta.