Esquerda Unida de Vilagarcía insta al gobierno local a aclarar la "parálise absoluta" de las obras de O Cavadelo

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al gobierno local que explique el motivo de la “parálise absoluta” de las obras del parque de O Cavadelo que, recuerdan desde la formación que encabeza Juan Fajardo, fueron anunciadas en enero de 2022 “cun investimento de 300.000 euros” y, a día de hoy, “logo dunha demora de máis de dous anos”, están “totalmente paralizadas”.



Fajardo reclama que los responsables locales “den a cara neste asunto” y que expliquen a la ciudadanía a qué se debe este nuevo parón, tras anunciarse en primavera que se retomaban los trabajos tras garantizarse, con informes, que el parking soportaba las cargas.



Esquerda Unida de Vilagarcía también pide que se pongan sobre la mesa las medidas que se van a tomar “para que se cumpran os pregos do contrato, que cointiñan uns prazos que evidentemente están incumprindo”. Recuerdan que se trata de una exigencia “máis” de las que “nos vemos obrigados, ante a inoperancia do goberno local, incapaz de acabar unha obra en tempo e forma”.

"Sensación de abandono"

Fajardo señala que la situación se agrava todavía más al tratarse de una obra en pleno casco urbano, “que presenta un estado calamitoso durante o verán, ofrecendo unha imaxe pouco idílica da nosa cidade para os visitantes, que elixen Vilagarcía nos mesos de xullo e agosto como destino estival”.



Esquerda Unida incide en que se trata de una “das poucas zonas de lecer para a xuventude, que atopa pechadas as canchas municipais durante o verán, e inutilizables as únicas que tiñan nun entorno privilexiado como é o Cavadelo, limitando enormemente as posibilidades para facer deporte durante as vacacións”.



A esto, suma el edil de izquierdas el cierre de buena parte del parque de A Xunqueira, en este caso por las obras en el saneamiento que ejecuta la Xunta. EU exige que, al menos, se eliminen del entorno los restos de piedra de la obra, que provocan, dicen, “sensación de abandono”.