Estas son las mujeres que forman parte de la candidatura del BNG de Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía ha cogido carrerilla a nivel electoral y - después de presentar hace tan solo una semana al cabeza de lista, Xabier Rodríguez- ha dado a conocer el nombre de las mujeres que ocuparán los puestos del primer tramo de la lista de cara a las elecciones del mes de mayo. Como ya se había dicho la número 2 será la exsindicalista y exconcejala, Rosa Abuín. Fue ella la encargada de desgranar los nombres de aquellas otras que conformarán la candidatura nacionalista. María Eulalia González Martínez será la número 4. Ya formó parte de la candidatura nacionalista en anteriores ocasiones. Es graduada en Lingua e Literatura Galega y trabaja con distintas productoras en la edición de libros.

El número 6 lo ocupará Rocío Méndez, graduada en Historia do Arte y responsable de la organización juvenil Galiza Nova en O Salnés. Hortensia Rodríguez, licenciada en Económicas y Empresariais, será la número 8. Por su parte el último tramo de la lista nacionalista lo completa Loaira Sánchez, profesora de enseñanza secundaria.

Iniciativas con la mujer como eje

Rosa Abuín recordó que la lista será "paritaria e cremalleira" y que el BNG ya lleva optando por este formato "moitos anos, polo que a nova lei non nos afecta en nada, porque nós xa o estamos aplicando". Explicó que "decidimos presentar este tramo da candidatura esta semana coincidindo co 8 de Marzo e porque temos previsto levar a cabo unha serie de iniciativas ante o Concello para mellorar a vida das mulleres". La número 2 apuntó que "en época de crise increméntanse aínda máis as desigualdades e a precariedade sobre a muller". Abuín habló de que son ellas las que "asumen a maior parte dos coidados, tanto dos fillos como das persoas maiores" y que ello implica que dejen su vida laboral, por lo tanto coticen menos y sus pensiones sean mucho más bajas. "Imos facer iniciativas ante o Concello para que a nivel local se leve a cabo a promoción de infraestruturas como escolas infantís, comedores escolares ou centros de días con horarios compatibles cos dos traballos", insistió Abuín.

Una calle para el 8 de Marzo

Por otra parte - y a través de una moción - los nacionalistas solicitarán de modo formal que la calle Conde Vallellano pase a llamarse 8 de Marzo. "Tanto polo cumprimento da Lei de Memoria Democrática como para reivindicar e poñer en valor o papel do feminismo", apuntó Abuín.