La extracción de la mejilla arrancará con las mismas zonas acotadas que en 2022

La campaña de extracción de la mejilla por parte de los bateeiros en la costa gallega arranca mañana con exactamente las mismas zonas acotadas que en diciembre de 2022. La Consellería do Mar no ha modificado ni un ápice el decreto y tampoco ha mantenido abiertas para los bateeiros las zonas que fue ampliando a raíz de las protestas y de las negociaciones en la campaña del año pasado. Así pues –y con una preocupación latente en el sector por los problemas de baja salinidad en la costa– los bateeiros se lanzan a las rocas para conseguir semilla para sus bateas. “Hai cantidade, polo que fomos vendo. Queriamos adiantar o inicio da campaña por medo ao tema dos temporais, pero finalmente decidiuse empezar o día 1. Esperemos que amarre igual ás cordas”, señala un bateeiro del margen norte de la Ría. Ese acuerdo sobre las zonas se consensuó en diferentes reuniones con el propio sector, aunque hay sentimientos encontrados respecto a la misma. En todo caso –y así lo exponía ayer Lino Suárez de Opmega– “esperamos que sexa unha campaña tranquila. Foron anos convulsos co tema da normativa”. Una norma que, este año, sigue en vigor. Cabe recordar que las dos anteriores campañas de extracción de la mejilla provocaron una fisura importante en el sector y que las principales organizaciones de productores llegaron a plantar a la exconselleira do Mar, Rosa Quintana, exigiendo la supresión del artículo 13 del reglamento y más zonas libres de restricción.



El cultivo en hatchery

Con la campaña de recogida en las rocas prácticamente en marcha el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se acercaba ayer al Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) en Vilanova para presentar los primeros resultados del proyecto Apromex, una iniciativa que abarca el análisis de la población de mejilla en las rocas de la costa gallega y también la puesta en marcha de sistemas de criadero. La primera pata es la captación en el medio natural. De hecho ya hay una planta totalmente operativa en la Ría de Muros-Noia que, según explico el director del CIMA, Carlos Gabín, “esperemos que comece a funcionar este mes de decembro”. Este sistema serviría como “soporte complementario” a la recogida que se hace tradicionalmente en las rocas. La segunda pata es el criadero artificial de la semilla en hatchery, como la que se cultiva en las instalaciones del propio CIMA. Gabín manifestó que desde que se puso en funcionamiento este tipo de captación se soltaron para el sector “arredor de once millóns de exemplares”. Si la mejilla obtenida artificialmente –y analizando diferentes superficies– va a tener el mismo rendimiento que la que se recoge en las rocas es algo todavía por determinar.



Mapa de estado

Dentro de la iniciativa Apromex también se presentó al sector un plan de muestreo en las rocas de la costa gallega para localizar áreas de especial interés para la extracción de mejilla. Para eso se visitaron más de 600 puntos recogiendo imágenes y muestras del recurso para su posterior análisis en laboratorio. Así se realizó un mapa de datos que puede consultarse a través de internet. El conselleiro hizo un alegato a favor del “diálogo e entendemento” entre la administración y el propio sector e incidió en que respecto de la situación de la mejilla o de las zonas en las que se puede recoger en la presente campaña “hai que ter en conta a opinión da xente formada nese sentido, que son os técnicos, e tamén do propio sector, que coñece o medio”. Villares acudió a las jornadas de “Análise da poboación de semente de mexillón e avaliación de novos sistemas para a súa captación do medio natural e produción en criadeiro”.

Cese de actividad

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apuntó que la administración autonómica no descarta declarar un cese de actividad en beneficio de los mariscadores que se vieron afectados por la mortandad del marisco durante los últimos temporales. Eso sí, el titular del departamento de Mar no dio nada por hecho e incidió en que la administración deberá analizar detenidamente los datos científicos y técnicos sobre nivel de salinidad y también mortandad en los diferentes bancos marisqueros. Villares reconoció que el problema de mortandad de marisco no se dio únicamente en la Ría de Arousa, sino en diferentes puntos de la costa gallega. “Está claro que este inverno tivemos o problema da elevada pluvimetría e tamén no verán –e incluso agora– a temperatura da auga tamén é máis elevada que de costume. Por iso hai que analizar detidamente os datos”, declaró.



Cabe recordar que el problema de la mortandad no es únicamente en la zona del marisqueo a pie, sino que a mayores se le suma la falta de producto en las zonas de libre marisqueo, prácticamente paradas a la actividad desde el inicio de campaña.