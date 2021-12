Las farmacias agotan los antígenos y el Sergas abre un punto gratuito en Vilagarcía

Conseguir un test de antígenos se ha convertido en una auténtica odisea a escasas horas de las cenas y comidas navideñas. Las farmacias de los distintos puntos de la Ría de Arousa llevan días con colas a sus puertas para conseguir una prueba que permita a los arousanos acudir a los encuentros familiares con la tranquilidad de contar con un resultado negativo en covid. Todo esto teniendo en cuenta que la sexta ola se está cebando en el número de positivos y que las colas para hacerse una PCR gratuita en el Hospital Provincial son de más de cuatro horas. “Ya empezamos a vender bastantes hace unas semanas cuando fueron las cenas de empresa, pero esta semana ha sido tremendo”, reconocen desde una farmacia vilagarciana del centro. De hecho en la capital arousana era imposible ayer conseguir un test. Lo mismo que ocurre en O Grove o en Sanxenxo o incluso en el norte de la Ría de Arousa en localidades como Boiro o Ribeira. “Nada, non hai nada de nada”, señalan desde la villa meca. En Cambados a media mañana todavía quedaban algunos test disponibles en una farmacia.



El problema es que los test están llegando día a día a cuentagotas y que ni las propias farmacias saben si hoy van a tener alguno disponible. “No lo sabemos”, concluyen en la farmacia de Edelmiro Trillo en Vilagarcía.



El desabastecimiento y las colas kilométricas han llevado al Sergas a anunciar que habilitará un punto gratuito para la realización de antígenos en la sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía. Por el momento todavía no se ha dicho a qué hora se activará el servicio, pero desde el Concello apuntan que puede ser tanto de mañana como de tarde, dado que el Auditorio está abierto todo el día.



Lo cierto es que el aumento de positivos ha ido en incremento en los últimos días, también porque han crecido de forma considerable las pruebas y porque la variante ómicron se entiende que es mucho más contagiosa.



Solo en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se registraron un total de 355 positivos más que en la jornada anterior y ya son 2.840 los casos activos. De ellos hay 41 ingresados en planta -6 de ellos en el Hospital do Salnés- y 10 en la Unidad de Cuidados Intensivos.









A punto del récord





Los datos de positivos, realmente, siguen en alza en prácticamente todos los concellos arousanos. En Vilagarcía son ya 251 (26 más que la jornada anterior), mientras que en Cambados son 131 (14 más) y en Sanxenxo aumentaron hasta 85 (11 casos más). En O Grove el número de casos activos es de 46 (uno más) y en Vilanova suben hasta los 31 (cinco casos más). En A Illa los positivos siguen al alza y hay 17 (7 más), mientras que en Meis llegan a los 30 (tres más) y en Meaño suman cinco casos y alcanzan los 25 en total. En Ribadumia los infectados son un total de 30.



En la comarca de Ulla-Umia -y según los datos oficiales que figuran en la página del Sergas- el número de casos también sube en los últimos 14 días. En Caldas son 64; en Cuntis son 25; en Moraña 14; en Valga 16; en Cesures 17 y en Catoira un total de 14. Solo se salva Portas, que sigue por debajo de los 10. En O Barbanza Ribeira sigue disparada con 118 positivos; Boiro tiene 100; A Pobra 44 y Rianxo 27.