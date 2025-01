El Fexturrón alcanza cifras de récord: más de 80.000 personas pasaron por Vilagarcía

El Fexturrón, la feria navideña organizada por el Concello en el recinto de Fexdega, sigue sumando cifras récord. La administración local apunta que fueron más de 80.000 los visitantes que se acercaron a esta propuesta de ocio desde el pasado 29 de noviembre. Y es que la feria no solo atrajo al recinto a personas de Vilagarcía, de la comarca o de municipios aledaños. De hecho se registraron visitantes de zonas como Madrid, Castilla y León, País Vasco y Portugal entre otros. Con respecto a ediciones anteriores la organización detectó más público, pero también una mayor contención del gasto a pesar de que los precios eran aptos para todos los bolsillos.

Los primeros días del Fexturrón la afluencia fue más baja, teniendo en cuenta también que coincidía todavía con periodo escolar. El Concello declara que el punto de inflexión fue el 22 de diciembre - con el fin de la actividad lectiva- con mucha más afluencia y algunas jornadas de lleno total. La organización también notó que las condiciones climatológicas adversas, como el frío o la lluvia, contribuyeron a que esos días hubiese más visitantes.

Atracciones fetiche

Desde el Concello señalan que la pista de hielo sigue siendo el gran polo de atracción del Fexturrón. De hecho aumentó la afluencia en un 25%. Además en esta edición ganó en tamaño conviertiéndose en una de las cuatro pistas de hielo natural de toda España de estas características.

El concejal de Turismo, Álvaro Carou, destaca que la idea es seguir creciendo e incide en que los datos evidencian "o éxito de Fexturrón, o parque de atraccións cuberto máis grande de noroeste de España".

Este año aumentó la superficie utilizada hasta alcanzar el 75% del recinto. "A idea é continuar incrementando o espazo ata ocupar a totalidade, que son os máis de 6.000 metros cadrados dispoñibles".

El socialista declara que "o esforzo do Concello por organizar o Fexturrón, sumado ao ambiente festivo que se respira en Vilagarcía cos mercadiños, a decoración e as actividades de dinamización tradúcese en que cada vez hai máis xente de fóra". Esto, manifiestan desde la administración municipal, repercute positivamente en la economía local, dado que los visitantes gastan en el comercio y la hostelería de la ciudad. "Cada ano que pasa son máis as familias que veñen a pasar as vacacións de Nadal a Vilagarcía, convertendo o noso concello no seu centro de ocio", concluye Carou.